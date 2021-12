Откриха шокираща находка в тайна египетска гробница (СНИМКИ)

Археолози откриха останки на древни египетски жители - мъж, жена и дете, с обвити във фолио езици. Смята се, че това е съкровище е предназначено да им помогне да говорят с богове в отвъдния живот, поясниха от египетското министерство на туризма и антиките.

Останките са открити в две съседни гробници. Една от гробниците, която е била ограбена от иманяри, е съдържала останките на жена и 3-годишно дете, и е имала варовиков саркофаг с капак, оформен като жена, съобщава Ahram Online. Археолозите с изненада установили, че гробът на мъжа от 26-та династия (664 г. пр. н. е. до 525 г. пр. н. е.), е бил недокоснат. „Това е много важно, защото рядко се намира гробница, която да е напълно запечатана и недокосната“, каза Естер Понс Меладо, кодиректор на археологическата мисия на Оксиринх, пред The National, цитира actualno.com.

During excavation work carried out by a Spanish archaeological mission from Barcelona University and IPOA, at El-Bahnasa archaeological site in Meniya, has uncovered two Saite tombs with human remains with golden tongues. pic.twitter.com/9bAMmPpVJN