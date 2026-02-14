Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стар боен кораб, участвал в множество битки, изплува край бреговете на Стокхолм

14 Февруари, 2026 17:16 1 176 7

Учените все още не са успели да установят напълно името и произхода на този кораб

Стар боен кораб, участвал в множество битки, изплува край бреговете на Стокхолм - 1
Снимкa: Shutterstock
Край бреговете на Стокхолм е открит древен военен кораб от 17-ти век. Останките му изплуваха на повърхността поради бързото затъване на Балтийско море, съобщава SVT Nyheter.

Останките на кораба се виждат близо до остров Кастелхолмен в центъра на града. Според морския археолог и експерт по корабокрушения Джим Хансон, който се е гмуркал два пъти до мястото на останките, корабът е бил потопен умишлено, за да служи като опора за първия мост между Скепсхолмен и Кастелхолмен.

Пет други стари кораба също са били използвани като опори за моста. Хансон обяснява, че проливът е бил твърде плитък за корабоплаване по това време: големи кораби не са могли да влизат в този воден път. Затова те са били закарани възможно най-надалеч и потопени, за да се създаде солидна опора за мостовете.

Учените все още не са успели да установят напълно името и произхода на този кораб. Изследователите са имали теория, че това е датски кораб, наречен Gra Ulf, който е бил пленен от шведските сили по време на битка, но тази хипотеза обаче по-късно е опровергана. Смята се, че той е потопен през 1670 г., а мостът е построен през 1640 г.“, обясни Хансон.

Въпреки това изследователите успяха да установят със сигурност, че преди потъването си откритият обект е бил военен кораб, който е плавал по моретата и е участвал в множество битки.

Днес старият мост вече не съществува, но останките от кораби, скрити под повърхността, се считат за важна историческа находка.


  • 1 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Има хиляди инциденти със самолети във водата и нито един с кораб във въздуха...

    17:18 14.02.2026

  • 2 Сатана Z

    5 0 Отговор
    "поради бързото затъване на Балтийско море"
    Ама,Венелино,разбираш ли значението на думата "затъва"?.Балтийско море затънало в корена,а?

    17:20 14.02.2026

  • 3 чудото

    3 0 Отговор
    Страхотно обяснение,няма що.Излувал кораба защото морето затъвало?Как е възможно да има такива писания?Идва ми да си направя ритуално самоубийство няколко пъти.Чета и не вярвам на очите си,че това може да се публикува.

    17:29 14.02.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Глупости. Кой знае откъде се е взела тая продънена гимия. Боен кораб....

    17:29 14.02.2026

  • 5 Спецназ

    1 0 Отговор
    "Смята се, че той е потопен през 1670 г., а мостът е построен през 1640 г".

    Вени,

    няма как един кораб да е бил основа на мост,
    построен 30 години ПО-РАНО!

    БИЙ я по-често тая П.ТКА,

    че не си адекватна напоследък, за КВО мислиш??

    17:50 14.02.2026

  • 6 КУЗНЕЦОВ ОТ 16 ВЕК.......

    0 1 Отговор
    .........

    18:07 14.02.2026

  • 7 Гуглю

    0 0 Отговор
    Гугъл преводач. Гуглювски псевдограждански изговор "има ли някого" и прочие незнание на български. !!!???

    18:21 14.02.2026