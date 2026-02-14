Стар боен кораб, участвал в множество битки, изплува край бреговете на Стокхолм

Край бреговете на Стокхолм е открит древен военен кораб от 17-ти век. Останките му изплуваха на повърхността поради бързото затъване на Балтийско море, съобщава SVT Nyheter.

Останките на кораба се виждат близо до остров Кастелхолмен в центъра на града. Според морския археолог и експерт по корабокрушения Джим Хансон, който се е гмуркал два пъти до мястото на останките, корабът е бил потопен умишлено, за да служи като опора за първия мост между Скепсхолмен и Кастелхолмен.

Пет други стари кораба също са били използвани като опори за моста. Хансон обяснява, че проливът е бил твърде плитък за корабоплаване по това време: големи кораби не са могли да влизат в този воден път. Затова те са били закарани възможно най-надалеч и потопени, за да се създаде солидна опора за мостовете.

Учените все още не са успели да установят напълно името и произхода на този кораб. Изследователите са имали теория, че това е датски кораб, наречен Gra Ulf, който е бил пленен от шведските сили по време на битка, но тази хипотеза обаче по-късно е опровергана. Смята се, че той е потопен през 1670 г., а мостът е построен през 1640 г.“, обясни Хансон.

Въпреки това изследователите успяха да установят със сигурност, че преди потъването си откритият обект е бил военен кораб, който е плавал по моретата и е участвал в множество битки.

Днес старият мост вече не съществува, но останките от кораби, скрити под повърхността, се считат за важна историческа находка.