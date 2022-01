Откриха вид охлюв по-малък от песъчинка

Биолози откриха във Виетнам най-малкия известен охлюв, който живее на сушата, съобщи New Scientist.

Черупката на Angustopila psammion е с височина едва 0,48 мм, а обемът ѝ е 0,036 куб. мм. Охлювът е толкова малък, че в обикновена песъчинка биха се побрали пет от вида.

