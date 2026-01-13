Новини
Шокиращо: Двойно по-скъп вход за чужденци в парижкия Лувър

Шокиращо: Двойно по-скъп вход за чужденци в парижкия Лувър

13 Януари, 2026 14:10

Всеки възрастен посетител ще трябва да плати 32 евро (37 долара), за да влезе в Лувъра, което е увеличение с 45%

Шокиращо: Двойно по-скъп вход за чужденци в парижкия Лувър - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чужденците ще плащат почти двойно по-висока входна такса за музея Лувър в Париж, предаде Според France24.

От 14 януари всеки възрастен посетител, пребиваващ извън Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, ще трябва да плати 32 евро (37 долара), за да влезе в Лувъра, което е увеличение с 45%. Междувременно цените във Версайския дворец ще се увеличат с 3 евро.

Туристи от Съединените щати, Великобритания и Китай са сред най-големите посетители на Лувъра.

Профсъюзите, представляващи Лувъра, вече осъдиха тази политика като „шокираща от философска, социална и човешка гледна точка“ и призоваха за стачка. Техните представители твърдят, че обширната колекция на музея, състояща се от 500 000 предмета, включително от Египет, Близкия изток и Африка, е с универсална ценност.

Те също така посочват, че музейният персонал вече ще трябва допълнително да проверява документите за самоличност на посетителите.

Лувърът беше затворен на 12 януари поради стачка на персонала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    4 0 Отговор
    Важи ли за туземистанците, или тях ги ощракват като меее стното население?!

    14:12 13.01.2026

  • 2 Макарон

    4 0 Отговор
    Приехме еврото.

    14:14 13.01.2026

  • 3 Хахаха

    2 0 Отговор
    Макароня удря краварите през цените на билетите за Лувъра. Ако не беше смешно, щеше да е само трагично.

    14:16 13.01.2026

  • 4 МАЛЕЕЕЕЕ

    1 0 Отговор
    И ТЕ МАЙ СА "ПРИЕЛИ"" ЕВРОТО" КАТО НАС. НАГОРЕ НАГОРЕ НАГОРЕ.. А У БГ БЕЗ КОНТРОЛНО ТУК ВЕЧЕ 30 ГОДИНИ ЗАСТОЙ.

    14:22 13.01.2026

  • 5 Студен

    0 0 Отговор
    Винаги студен към глупави жени

    14:23 13.01.2026

  • 6 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    Ами да им изпрати специалисти от НАП И КЗП да оправят нещата

    14:25 13.01.2026

  • 7 12340

    1 0 Отговор
    Нищ, озатова пък, кореняците араби, ще могат да гледат спокойно изобразително изкуство, щото въобще не противоречи на религията им? :))

    14:26 13.01.2026

  • 8 ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    Да , има какво откраднато от света да се види....Но да подсмърчам на опашка да видя МОНА ЛИЗА, едва ли, даже и да е без пари

    14:27 13.01.2026