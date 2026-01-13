Шокиращо: Двойно по-скъп вход за чужденци в парижкия Лувър

Чужденците ще плащат почти двойно по-висока входна такса за музея Лувър в Париж, предаде Според France24.
От 14 януари всеки възрастен посетител, пребиваващ извън Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, ще трябва да плати 32 евро (37 долара), за да влезе в Лувъра, което е увеличение с 45%. Междувременно цените във Версайския дворец ще се увеличат с 3 евро.
Туристи от Съединените щати, Великобритания и Китай са сред най-големите посетители на Лувъра.
Профсъюзите, представляващи Лувъра, вече осъдиха тази политика като „шокираща от философска, социална и човешка гледна точка“ и призоваха за стачка. Техните представители твърдят, че обширната колекция на музея, състояща се от 500 000 предмета, включително от Египет, Близкия изток и Африка, е с универсална ценност.
Те също така посочват, че музейният персонал вече ще трябва допълнително да проверява документите за самоличност на посетителите.
Лувърът беше затворен на 12 януари поради стачка на персонала.
