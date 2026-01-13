Новини
Любопитно »
Малкият син на Даниел Бачорски навърши 1 година, направиха му празник като за принц (СНИМКИ

13 Януари, 2026 17:07 1 085 24

  • даниел бачорски-
  • рожден ден-
  • син-
  • празник-
  • парти-
  • анелия бачорска

Семейство Бачорски превърна този ден в истинска вълшебна приказка

Малкият син на Даниел Бачорски навърши 1 година, направиха му празник като за принц (СНИМКИ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малкият син на бизнесмена Даниел Бачорски и неговата половинка Атанасия навърши една годинка. Щастливото семейство отбеляза празника на малкия Боян с пищно тържество, на което всеки детайл беше изпипан до съвършенство – от огромната торта до координираните визии на цялата фамилия, пише plovdiv24.bg.

Първият рожден ден винаги е най-емоционалният момент за всеки родител, а семейство Бачорски превърна този ден в истинска вълшебна приказка. Това се случва благодарение на Атанасия, която не веднъж е показвала, че обича да декорира и изпипва всичко до последния детайл. Този път тя с помощта на дизайнер преобразява семейната механа и я превръща в красива бална зала. Обградени от приятели, близки и много празничен блясък, семейството посрещна гостите си в тематична обстановка, подчинена на стилното съчетание между бяло и сребристосиво.

Център на вниманието, разбира се, е рожденикът Боян, който изглежда като истински джентълмен в сив костюм, съчетан с класическа бяла риза. Любопитен детайл е, че по-големият му брат, Даниел, е облечен по абсолютно същия начин.

Атанасия залага на изключително елегантна дълга рокля в сиво с фини бляскави елементи, която прекрасно пасва с общата концепция на партито. Таткото Даниел е по-лежерен, но със стилен аутфит с бяла риза и сив панталон, а чаровната първородна дъщеря Емели Бачорски блести в рокля, достойна за истинска принцеса. Кулминацията на вечерта е триетажна торта в бяло и нежно бебешко синьо, която се оказва по-голяма от самия рожденик.

Атанасия не крие вълнението си и споделя кадри от личния си архив в Instagram, придружени от трогателни думи.

"1 годинка, 6 зъбчета, 1000 усмивки и торта по-голяма от теб. Ти си нашето късметче Боян. Мама и Тати те обичат много“, написа тя в описанието на публикацията.



На партито присъстват и редица популярни лица, сред които инфлуенсърката Галя Симеонова, която също споделя забавни моменти от атмосферата в социалните мрежи. От видеата се вижда, че тя е в компанията на съпруга си.

Припомняме, че Боян се появи на бял свят на 10 януари 2025 година, превръщайки се в най-големия подарък за фамилията в началото на миналата година. Щастливите родители споделиха първите кадри на своя "малък принц“ още от болничната стая, а Атанасия често разказваше пред последователите си за това колко различно е преминала втората ѝ бременност.

През септември 2024 година семейството отпразнува друг важен момент – кръщенето на Боян. Тогава фамилията отново събра светския елит на бляскаво събитие, за да въведе малкия си син във вярата.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
  • 1 Горан Брегович

    26 2 Отговор
    Циганска сватба

    17:08 13.01.2026

  • 2 Баш Батка

    16 2 Отговор
    Жена му е много дашна, в 33 в статяа на охранката ни стопи лагерите.

    Коментиран от #19

    17:10 13.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какво

    23 0 Отговор
    Полиестерно щастие.

    17:13 13.01.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    25 0 Отговор
    Нас, какво ни интересува това? Грандомания и нарцисизъм!

    Коментиран от #17

    17:14 13.01.2026

  • 7 Фалш

    16 0 Отговор
    Тези защо така упорито държат на филма идеално семейство, при положение, че не са заедно.

    17:14 13.01.2026

  • 8 КАРМА

    14 0 Отговор
    Винаги идва и взима стократно. Госпожата си знае сметките и дълговете.

    17:15 13.01.2026

  • 9 ......па

    18 0 Отговор
    Горкото дете,ще израсте сред кича и чалгарията на семейство Простачорски.

    17:16 13.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    13 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е "СИВ ПАНТАЛОН " , ТОВА Е АНЦУГ.....ОФИЦИАЛЕН АНЦУГ , ЗА СВАТБИ ....!!!

    Коментиран от #22

    17:19 13.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Буко Баламата

    12 1 Отговор
    Ми те циг пардон ромите тъй правят.

    Коментиран от #18

    17:21 13.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Неосведомен

    10 0 Отговор
    Кой е тоя Баччорски бе?
    Вероятно някой монарх,щщом чаавето му е...принц?
    Не бях чувал за него...

    17:27 13.01.2026

  • 16 Хмм

    6 0 Отговор
    кои са тия, предполагам е платено съобщение, а малкият е сладурче като всички деца и хубаво име има, българско

    17:28 13.01.2026

  • 17 И ако трябва обективно,

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Детето е красиво, прилича на бащата и е добре отглеждано .
    Да е здраво и щастливо с двамата си родители
    И те , да му се радват ,!!!

    Коментиран от #21

    17:28 13.01.2026

  • 18 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Буко Баламата":

    Забелязал съм , че обръщенията към децата с "принц" или " принцеса " са характерни само за определени етнически групи и малцинства в БГ то , не съм чувал етнически българи да го казват .....!!?

    17:31 13.01.2026

  • 19 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баш Батка":

    И после се събуди, а краката ти бяха отвити

    17:34 13.01.2026

  • 20 Ха-ха

    7 1 Отговор
    Каф е тоя?

    17:35 13.01.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "И ако трябва обективно,":

    Муха в супата, фирма за почистване, друго?

    17:39 13.01.2026

  • 22 И си

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    сложил подложка в гащите ! “Простатата ви алармира !”

    Коментиран от #24

    17:41 13.01.2026

  • 23 Камион

    0 0 Отговор
    Толерантни ли сте към LGBTQ, малко на гости да ви дойдем?!

    17:57 13.01.2026

  • 24 Само

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "И си":

    Там ти окото.

    17:57 13.01.2026