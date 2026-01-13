Малкият син на Даниел Бачорски навърши 1 година, направиха му празник като за принц (СНИМКИ

Малкият син на бизнесмена Даниел Бачорски и неговата половинка Атанасия навърши една годинка. Щастливото семейство отбеляза празника на малкия Боян с пищно тържество, на което всеки детайл беше изпипан до съвършенство – от огромната торта до координираните визии на цялата фамилия, пише plovdiv24.bg.
Първият рожден ден винаги е най-емоционалният момент за всеки родител, а семейство Бачорски превърна този ден в истинска вълшебна приказка. Това се случва благодарение на Атанасия, която не веднъж е показвала, че обича да декорира и изпипва всичко до последния детайл. Този път тя с помощта на дизайнер преобразява семейната механа и я превръща в красива бална зала. Обградени от приятели, близки и много празничен блясък, семейството посрещна гостите си в тематична обстановка, подчинена на стилното съчетание между бяло и сребристосиво.
Център на вниманието, разбира се, е рожденикът Боян, който изглежда като истински джентълмен в сив костюм, съчетан с класическа бяла риза. Любопитен детайл е, че по-големият му брат, Даниел, е облечен по абсолютно същия начин.
Атанасия залага на изключително елегантна дълга рокля в сиво с фини бляскави елементи, която прекрасно пасва с общата концепция на партито. Таткото Даниел е по-лежерен, но със стилен аутфит с бяла риза и сив панталон, а чаровната първородна дъщеря Емели Бачорски блести в рокля, достойна за истинска принцеса. Кулминацията на вечерта е триетажна торта в бяло и нежно бебешко синьо, която се оказва по-голяма от самия рожденик.
Атанасия не крие вълнението си и споделя кадри от личния си архив в Instagram, придружени от трогателни думи.
"1 годинка, 6 зъбчета, 1000 усмивки и торта по-голяма от теб. Ти си нашето късметче Боян. Мама и Тати те обичат много“, написа тя в описанието на публикацията.
На партито присъстват и редица популярни лица, сред които инфлуенсърката Галя Симеонова, която също споделя забавни моменти от атмосферата в социалните мрежи. От видеата се вижда, че тя е в компанията на съпруга си.
Припомняме, че Боян се появи на бял свят на 10 януари 2025 година, превръщайки се в най-големия подарък за фамилията в началото на миналата година. Щастливите родители споделиха първите кадри на своя "малък принц“ още от болничната стая, а Атанасия често разказваше пред последователите си за това колко различно е преминала втората ѝ бременност.
През септември 2024 година семейството отпразнува друг важен момент – кръщенето на Боян. Тогава фамилията отново събра светския елит на бляскаво събитие, за да въведе малкия си син във вярата.
