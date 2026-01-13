Странен непознат засилва мистерията във втория епизод на „Мамник“

След успешния старт на най-новия български игрален сериал „Мамник“, зрителите на БНТ 1 ще станат свидетели на още по-голяма доза мистерия този четвъртък от 21:00 ч. Необичайните ситуации в село Вракола не спират, а жителите му са в търсене на обяснения за всичко случващо се в първите дни на карантината, свързана с COVID-19.
Смъртта на Анита (Анелия Луцинова) и кучето Аякс поставя редица въпроси пред основните разследващи. Камен (Йордан Ръсин) вярва, че това е дело на мечка, но Божана (Екатерина Лазаревска) не може да се примири с тази версия. Мистерията около смъртта на Анита се заплита след като Емил (Владимир Пенев) настоява за записи от камерите, а на тях впечатление прави възрастният Волен (Атанас Атанасов), завърнал се неочаквано в селото.
След сигнал към граничната полиция, Божана и Митко (Мариян Стефанов) залавят в гората трима бежанци, сред които е и мистериозен млад мъж. Дезориентацията му поставя нови въпроси пред двамата полицаи и ги кара да предприемат действия спрямо извънредната ситуация. Кой е този мъж и защо е попаднал в това състояние в гората около селото? Какво ще направят Божана и Митко? Ще се намери ли логичен отговор за всичко, случващо се във Вракола? Не пропускайте да разберете във втория епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:16 13.01.2026
2 Щом
16:17 13.01.2026
3 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22
16:20 13.01.2026
4 12340
Най-обикновен таласъм,възкръснал,обаче симпатичен и Божана го гледа замечтано;))
16:23 13.01.2026
5 Заека
Коментиран от #6
16:25 13.01.2026
6 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Заека":Когато стигнат нивото На всеки километър след 100 г тогава да пишат за Мамник
16:28 13.01.2026
7 Хаха
16:33 13.01.2026
8 ИВАН
Коментиран от #11
16:38 13.01.2026
9 Мъж
16:42 13.01.2026
10 Новичок
16:43 13.01.2026
11 Новичок
До коментар #8 от "ИВАН":Тая е тотал ... сигурно и тя не го гледа.Пфу...
16:44 13.01.2026
12 бой се малко стадо
16:46 13.01.2026
13 глух
16:47 13.01.2026
14 Лост
16:47 13.01.2026
15 Директора👨✈️
16:51 13.01.2026
16 Мдаа
16:53 13.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Перо
17:13 13.01.2026
19 Защо?
17:16 13.01.2026
20 БозъъъЪЪЪ
17:23 13.01.2026
21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:30 13.01.2026
22 Ами, хората просто не
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":харесват тези актьори
Повече от ясно
Повече приказки на пазара
17:49 13.01.2026
23 Не е толкова зле
Диалозите и сценария са зле, фалшиви, насилени. Не съм чел книгата, но момента с карантините и ковид е излишен. Звука е зле и дразни, особено в моментите на спомените.
Главната героиня е лъч надежда....
17:52 13.01.2026
24 Данко Харсъзина
18:02 13.01.2026