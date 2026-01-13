Новини
Странен непознат засилва мистерията във втория епизод на „Мамник“

Странен непознат засилва мистерията във втория епизод на „Мамник“

13 Януари, 2026 16:14 915 24

Необичайните случки в село Вракола стават все по-чести

Странен непознат засилва мистерията във втория епизод на „Мамник“ - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След успешния старт на най-новия български игрален сериал „Мамник“, зрителите на БНТ 1 ще станат свидетели на още по-голяма доза мистерия този четвъртък от 21:00 ч. Необичайните ситуации в село Вракола не спират, а жителите му са в търсене на обяснения за всичко случващо се в първите дни на карантината, свързана с COVID-19.

Смъртта на Анита (Анелия Луцинова) и кучето Аякс поставя редица въпроси пред основните разследващи. Камен (Йордан Ръсин) вярва, че това е дело на мечка, но Божана (Екатерина Лазаревска) не може да се примири с тази версия. Мистерията около смъртта на Анита се заплита след като Емил (Владимир Пенев) настоява за записи от камерите, а на тях впечатление прави възрастният Волен (Атанас Атанасов), завърнал се неочаквано в селото.

Странен непознат засилва мистерията във втория епизод на „Мамник“
Кадър: БНТ

След сигнал към граничната полиция, Божана и Митко (Мариян Стефанов) залавят в гората трима бежанци, сред които е и мистериозен млад мъж. Дезориентацията му поставя нови въпроси пред двамата полицаи и ги кара да предприемат действия спрямо извънредната ситуация. Кой е този мъж и защо е попаднал в това състояние в гората около селото? Какво ще направят Божана и Митко? Ще се намери ли логичен отговор за всичко, случващо се във Вракола? Не пропускайте да разберете във втория епизод на „Мамник“ – този четвъртък от 21:00 ч. по БНТ 1.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Маникюр е Жар птица от приказките.

    16:16 13.01.2026

  • 2 Щом

    40 1 Отговор
    Требе филм от телевизията да ни го обяснявате у веснико, начи е много зле!

    16:17 13.01.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    31 3 Отговор
    Стига с този глупав филм. Вече разбрахме, че нищо не струва.

    Коментиран от #22

    16:20 13.01.2026

  • 4 12340

    10 2 Отговор
    Кво му е странното?!
    Най-обикновен таласъм,възкръснал,обаче симпатичен и Божана го гледа замечтано;))

    16:23 13.01.2026

  • 5 Заека

    11 1 Отговор
    Когато стигнат нивото на "Наркомрежа",тогава да пишат за "Мамник".

    Коментиран от #6

    16:25 13.01.2026

  • 6 Ха ХаХа

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Заека":

    Когато стигнат нивото На всеки километър след 100 г тогава да пишат за Мамник

    16:28 13.01.2026

  • 7 Хаха

    15 0 Отговор
    Тъпня!

    16:33 13.01.2026

  • 8 ИВАН

    21 0 Отговор
    И гаргите разбраха вече, че не става за гледане ... тая продължава с нейните мамници.

    Коментиран от #11

    16:38 13.01.2026

  • 9 Мъж

    3 6 Отговор
    Всичко най лошо ви желая българи! От сърце!

    16:42 13.01.2026

  • 10 Новичок

    15 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... Арменеца колко ви плаща??? Б-О-Й-К-О-Т. На таквизи иди0ти.

    16:43 13.01.2026

  • 11 Новичок

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИВАН":

    Тая е тотал ... сигурно и тя не го гледа.Пфу...

    16:44 13.01.2026

  • 12 бой се малко стадо

    13 0 Отговор
    Мамник е поредния измамник.Чрез мистика и паранормалност малкото стадо на Даниил ще цъфне и върже за кой ли път.

    16:46 13.01.2026

  • 13 глух

    19 0 Отговор
    Каквито и платени статии да пускате няма кой да гледа тази боза.А пък за три пъти по силния музикален фон от говора на артистите станахте за резил. Най добре ще е да сложите субтитри на български и може някой да се излъже да гледа бозата.

    16:47 13.01.2026

  • 14 Лост

    14 0 Отговор
    А какво прави онзи изМамник Кошлуков?До пенсия ли ще е нелегитимен шеф на БНБ?

    16:47 13.01.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    1 13 Отговор
    Няма такова негативно и отвратително племе като нашето. Освен да плюем по собствените си продукции, за даруго не ставаме!

    16:51 13.01.2026

  • 16 Мдаа

    7 0 Отговор
    Копане в цариченски дупки, мистерии и смърт.Явно нищо благословено не може да се роди на тая територия ?

    16:53 13.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Перо

    12 0 Отговор
    Кой гледа тая простотия на некадърните и измислени сценаристи, режисьори, продуценти и един постоянен кръг /файтон/ “актьори”, едни и същи ни ги навират от реклами, шоу програми, филми, интервюта, рубрики, състезания и не знам какво още! Отдавна не гледам БГ филми!

    17:13 13.01.2026

  • 19 Защо?

    12 0 Отговор
    Защо сте премахнали коментара им? На вас харесва ли ви тази помия, озаглаевна "Мамник"? Това не е ли гавра и подигравка със зрителите? Това не са ли хвърлени на вятъра наши пари, за да си напълнят джобовете някакви некадърници, под "мъдрото ръководство" на политическия номад, бивш царедволец, бивш СеДеСар и настоящ незаконен дириктор на националната телевизия? Пошлост, некадърност и простотия! Ами, това е "МамниК! Ами, да,....... ни мамата!

    17:16 13.01.2026

  • 20 БозъъъЪЪЪ

    5 0 Отговор
    Награда "Душевен Телк" IV-степен, за писара, както и за останалите клетници от екипажа.

    17:23 13.01.2026

  • 21 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    Като видях как "чудовището" сдъвка и хвърли кучето на предното стъкло, повече не искам и да чуя за филма! По-тъпо изпълнение не съм виждал и в старите турски филми!

    17:30 13.01.2026

  • 22 Ами, хората просто не

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    харесват тези актьори
    Повече от ясно
    Повече приказки на пазара

    17:49 13.01.2026

  • 23 Не е толкова зле

    0 1 Отговор
    Все пак Мамник е стъпка в правилната посока на жанра! Някой е очаквал нетфликс продукция ли ?
    Диалозите и сценария са зле, фалшиви, насилени. Не съм чел книгата, но момента с карантините и ковид е излишен. Звука е зле и дразни, особено в моментите на спомените.
    Главната героиня е лъч надежда....

    17:52 13.01.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Гледах първата серия. Не цялата, защото не издържах на тъпотиите. Повече не мисля че има смисъл да ги гледам. Колосална идиотщина.

    18:02 13.01.2026