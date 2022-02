Синът на Том Ханкс шокира с обвинения към баща си (ВИДЕО)

Честър Ханкс е третото дете на Том Ханкс и първото му със съпругата Рита Уилсън. От предишния си брак със Саманта Луис известният актьор има две деца - Колин и Елизабет, а от Рита има и още един син - Трумън.

Честър е нещо като черната овца на семейството. Първо имаше проблеми с наркотиците, после пробва (не много успешно) кариера на рапър. Да не споменаваме, че не се справя особено блестящо и в актьорското си поприще. Въпреки че родителите му бяха едни от първите заразени с COVID-19 и не го изкараха особено леко, той открито се обяви срещу ваксините и маските.

Сега Честър отново привлече вниманието на медиите с едно от поредните си изказвания. Във видео, което той публикува в личния си канал в YouTube - Hanx Fit, озаглавено "The Truth About Growing Up As A Hanks" ("Истината за това да отраснеш като Ханкс"), 31-годишният актьор разказва за пренебрежението и лошото отношение, с което връстниците му са го третирали в училище заради известността на родителите му, съобщи lifestyle.bg.

Това, с което шокира света обаче, са думите срещу Том Ханкс. Младежът признава, че не е имал силен мъжки модел за подражание, който да му помогне да мине през своите трудни периоди. Честър казва, че обича много родителите си, но заради тях е бил изправен пред много неприязън.

"Бях просто син на някой известен, така че дори да не бях направил нищо, за да заслужа някакво признание, това създаде много презрение", обяснява 31-годишният актьор.

Според него връстниците му са го възприемали като "арогантен, привилегирован и разглезен", което го е наранявало доста, тъй като по това време не е имало кой да му каже да не им обръща внимание, защото те просто му завиждат.

Дали тук младежът отново визира баща си Тон Ханкс, не става ясно, но по всичко личи, че двамата имат за какво да си поговорят.