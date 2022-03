Шон Пен с COVID-19 след Украйна

Режисьорът на "Лакрицова пица" Пол Томас Андерсън разкри на 74-ите награди на Гилдията на режисьорите на Америка, че двукратният носител на "Оскар" Шон Пен е дал положителна проба за COVID-19 след пътуването си до Украйна.

"Шон е дал положителна проба за Covid", обяви 51-годишният режисьор пред публиката в "The Beverly Hilton". И допълни: "Което е малко шантаво, като се има предвид какво е направил за всички нас. Това е като ветеран от Първата световна война да се прибере вкъщи и да се подхлъзне на стъпалото пред прага. Така че е трудно да го няма тук". Шон Пен трябвало да връчи специален медальон на Андерсън.

Представители на Пен казват, че може тестът да е бил фалшиво положителен, той нямал симптоми и тестът, който си направил 48 часа преди събитието, бил отрицателен. Вместо него, медальонът връчила жена му Лейла Джордж, с която отново са сe събрали.

Шон е видян за последно в Малибу в петък сутринта. Той наскоро се завърна от разкъсаната от война Украйна, където се срещна с президента Владимир Зеленски, вицепремиера Ирина Верещук и войници за предстоящия му документален филм за руската агресия.

I JUST got off a call with President Zelensky’s Chief of staff, Andriy Yermak. Somewhere in the bureaucratic chain between our White House & the Polish Gov., the desperately NEEDED jets are not yet delivered to Ukraine. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K