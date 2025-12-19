Новини
Спорт »
Тенис »
Стан Вавринка слага точка на бляскавата си тенис кариера: Последен сезон за швейцарската легенда

Стан Вавринка слага точка на бляскавата си тенис кариера: Последен сезон за швейцарската легенда

19 Декември, 2025 21:08 559 0

  • стан вавринка-
  • последен сезон-
  • тенис-
  • швейцарски тенисист-
  • голям шлем-
  • atp-
  • олимпийски шампион-
  • купа дейвис-
  • прощален тур-
  • спортни новини

Предстои му прощален тур

Стан Вавринка слага точка на бляскавата си тенис кариера: Последен сезон за швейцарската легенда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарският ас на корта, Стан Вавринка, официално обяви, че предстоящият сезон ще бъде неговият прощален в професионалния тенис. На 40-годишна възраст, трикратният шампион от Големия шлем се готви да затвори последната страница от своята впечатляваща спортна история.

В момента Вавринка заема 157-ото място в световната ранглиста, но през годините той неведнъж е доказвал, че числата не определят величието. В разцвета на кариерата си Стан достигна до №3 в света, а феновете никога няма да забравят триумфите му на Australian Open (2014), Roland Garros (2015) и US Open (2016). Във всеки от тези финали той надви действащия тогава №1 – Рафаел Надал в Мелбърн и Новак Джокович в Париж и Ню Йорк.

Вавринка може да се похвали с 16 титли от ATP турнири, както и с три трофея на двойки. Олимпийското злато от Пекин 2008, спечелено в тандем с Роджър Федерер, и Купа "Дейвис" през 2014 г. са сред другите бляскави отличия в колекцията му.

В социалните мрежи Вавринка сподели емоционално послание към своите почитатели:

„Всяка история има своя край. Дойде моментът да напиша последната глава от моята тенис приказка. През 2026 година ще изиграя последния си сезон в тура. Все още съм гладен за предизвикателства и мечтая да завърша този път по най-добрия възможен начин. Тенисът ми подари безброй емоции, а най-голямото удоволствие беше да играя за вас, феновете. Очаквам с нетърпение да се срещнем още веднъж по света. Последно предизвикателство!“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ