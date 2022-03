DISNEY+ започва излъчване в България през юни

Disney+, стрийминг услугата на The Walt Disney Company, потвърди датите, на които стартира в 42 страни и 11 нови територии това лято.

В България стрийминг услугата тръгва на 14 юни 2022 г.

Цените за българския пазар също вече са ясни – 7,99 евро на месец или 79,90 евро за годишен абонамент.

С ексклузивно оригинално съдържание и хиляди епизоди и филми на Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic, както и развлекателно съдържание от Star, Disney+ е стрийминг платформата с някои от най-обичаните истории в света.

Абонатите ще имат достъп до „Star Wars“ продукциите „The Book of Boba Fett“ и „The Mandalorian“ от изпълнителния продуцент и сценарист Джон Фавро. Съдържанието ще включва и сериала на Marvel Studios „Moon Knight“ със звездата Оскар Айзък в ролята на Стивън Грант – скромен продавач в магазин за сувенири, който е измъчван от загуба на съзнание и спомени от друг живот. Потребителите ще могат да гледат и номинирания за „Оскар“ „Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings“ („Шан-Чи и легендата за десетте пръстена“) с участието на Симу Лиу и Акуафина.

Абонатите на услугата ще имат възможност да се насладят и на номинираната за „Оскар“ продукция „Luca“ („Лятното приключение на Лука“) на Disney и Pixar, на отличения с „Оскар“ „Encanto“ („Енканто“) от Walt Disney Animation Studios, който разказва историята на необикновеното семейство Мадригал, както и на отличения с „Оскар“ „Cruella“ („Круела“) с Ема Стоун в ролята на легендарната Круела де Вил.

От развлекателното съдържание абонатите ще могат да гледат заглавия като номинираната за „Оскар“ и изпълнена с екшън комедия „Free Guy“ („Свободен играч“) с Райън Рейнолдс, както и „The Simpsons“ („Семейство Симпсън“) и „Grey’s Anatomy“ („Анатомията на Грей“). В първи сезон на „The World According To Jeff Goldblum“ от National Geographic Джеф ни отвежда на забавно, любопитно и развлекателно пътешествие. Във всеки епизод от тази поредица от 12 части той дърпа нишката на привидно познати обекти, за да разплете един свят на удивителна взаимосвързаност и завладяваща наука и история.

Потребителите ще получат достъп до висококачествено преживяване и ще имат възможност за едновременно гледане на до 4 устройства, неограничено изтегляне на съдържание на до 10 устройства и добавяне на до 7 различни профила. Родителите ще могат да създават детски профили с лесен за управление и подходящ за деца интерфейс, за да имат достъп до подходящо за възрастта им съдържание.