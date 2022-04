Учени подмладиха човешки клетки с 30 години

Учени са успели да подмладят клетките на кожата на 53-годишна жена, така че те да съответстват на тези на 23-годишна, съобщи Би Би Си. Изследователите от университета на Кембридж са силно обнадеждени, че същите подмладяващи резултати могат да постигнат и с други тъкани в тялото. Технологията пък е базирана върху техниките, използвани за създаването на клонираната овца Доли преди повече от 25 години.

Целта на технологията е да се разработи лечение на заболявания, свързани с възрастта, каквито са например диабетът, болестите на сърцето, неврологичните разстройства и др. Ръководителят на екипа - професор Волф Райк вярва, че техниката в крайна сметка може да бъде използвана, за да бъдат поддържани хората по-здрави за по-дълго време, докато остаряват.

"Мечтаехме за подобно откритие. Много често срещани болести се влошават с възрастта и мисълта да помогнем на хората по този начин е изключително вълнуваща", каза той. Проф. Райк, обаче подчертава, че трудът им, публикуван в списание iLife, е на много ранен етап. Той допълва, че трябва да се преодолеят няколко научни проблема, преди да се премине от лабораторията към клиниката.

