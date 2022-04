Нина Добрев привлече погледите с розов клин в Гърция (СНИМКА)

Нина Добрев снима новия си филм "Зидарят" в Гърция, съобщи "Daily Mail. Актрисата обаче не пропусна да се наслади на кратка почивка от снимките във вторник.

33-годишната звезда с български корени, беше забелязана да купува храна от закусвалнята "Brothers In Law" и кафе от "Starbucks", придружена от гаджето си Шон Уайт в Солун. Нина привлече погледите с небрежното си поведение и розов клин, прилепнал по тялото ѝ. Тя беше с шапка, очила и синя маска, почти неузнаваема.

