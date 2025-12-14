Принц Андрю се появи за пръв път публично след отнемането на титлите

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, известен в миналото като принц Андрю, направи първата си публична поява, след като през октомври беше официално лишен от всички свои кралски титли и отличия. Бившият херцог на Йорк присъства на кръщенето на внучката си Атина – дъщеря на принцеса Беатрис – в петък сутринта в Кралския параклис на двореца „Сейнт Джеймс“ в Лондон.

65-годишният Маунтбатън-Уиндзор беше забелязан да пристига с тъмнозелен автомобил Range Rover, като е влязъл през страничен вход, за да избегне събралите се пред главния портал представители на медиите.

Появата му съвпада по време с подновен обществен интерес към връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн, след като в публичното пространство се появиха нови снимки от личния архив на Епстийн. Сред тях има кадри, на които Маунтбатън-Уиндзор е заснет в компанията на Епстийн, както и на други публични фигури. Според представители на Демократическата партия в Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ изображенията са открити в електронната поща и компютрите на Епстийн.

През октомври крал Чарлз Трети официално задейства процедурата за отнемане на всички останали титли и почести на брат си във връзка с продължаващия скандал около контактите му с Епстийн. От Бъкингамския дворец тогава заявиха, че решението е взето въпреки факта, че Маунтбатън-Уиндзор продължава да отрича обвиненията срещу себе си, и че кралското семейство изразява съчувствие към жертвите на всякакви форми на злоупотреба.

Сред отнетите звания са титлите принц, херцог на Йорк, граф на Инвърнес, барон Килилий, както и обръщението „Негово кралско височество“. Отнети са и почетни ордени, включително Ордена на жартиерата и титлата рицар от Викторианския орден.

В рамките на същата процедура Маунтбатън-Уиндзор беше уведомен да освободи резиденцията си Royal Lodge, като крайният срок за напускане е в края на януари. По информация от британски медии той ще се премести в имот на частното имение Сандрингам. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която живееше с него в Royal Lodge от 2008 г., ще направи отделни жилищни планове, след като и нейната титла херцогиня на Йорк беше отнета.

Решението на краля, подкрепено от принц Уилям, е било мотивирано от „сериозни грешки в преценката“, като дъщерите на Маунтбатън-Уиндзор – принцеса Беатрис и принцеса Юджини – запазват своите титли. Според източници Андрю не е възразил срещу започването на процедурата.

Още в началото на октомври Маунтбатън-Уиндзор заяви, че продължаващите обвинения срещу него и връзката му с Джефри Епстийн отклоняват вниманието от работата на монарха и кралското семейство, и обяви, че окончателно се отказва от използването на титлите и отличията си.

Той беше лишен от военните си звания, кралските патронажи и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“ още през 2022 г., три години след като се оттегли от публичните си задължения след широко отразено интервю за отношенията му с Епстийн. През 2021 г. Вирджиния Джуфре, която го обвини в сексуално посегателство, заведе гражданско дело срещу него, приключило със споразумение извън съда през 2022 г. Делото отново привлече внимание след излизането на нейните посмъртни мемоари, публикувани по-рано тази година.