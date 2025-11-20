Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)

Актьорът със завидно чувство за хумор Филип Буков реши да си пробва късмета с една от най-обичаните български актриси в Холивуд - Нина Добрев. Актьорът изпрати на колежката си серия от забавни и закачливи съобщения в Instagram.

Повод за тях станаха сексапилни снимки, качени в профила на Добрев. На тях актрисата е облечена в елегантна черна рокля на едри пайети, която прекрасно подчертава фигурата ѝ.

Буков първо се пошегува с бившата половинката на Нина, спортиста Шон Уайт, като написа: "Забравяй го този Шон и идвай да се гаджосваме."

Актьорът написа и молба към своите последователи: "Някой да се свърже с тази жена, защото ще ме изпусне и ще съжалява до края на дните си."

Филип Буков обаче не спря с едно съобщение, като добави: „Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри. Мачкай Гришо! "

Феновете на Филип искрено се забавляваха със смелата му и забавна заявка за свалка, но изглежда, че холивудската звезда не е отвърнала на опитите му да се докопа до нея.