Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)

Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)

20 Ноември, 2025 11:59 2 591 24

Актьорът показа какви съобщения е пратил на колежката си в Холивуд

Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актьорът със завидно чувство за хумор Филип Буков реши да си пробва късмета с една от най-обичаните български актриси в Холивуд - Нина Добрев. Актьорът изпрати на колежката си серия от забавни и закачливи съобщения в Instagram.

Повод за тях станаха сексапилни снимки, качени в профила на Добрев. На тях актрисата е облечена в елегантна черна рокля на едри пайети, която прекрасно подчертава фигурата ѝ.

Буков първо се пошегува с бившата половинката на Нина, спортиста Шон Уайт, като написа: "Забравяй го този Шон и идвай да се гаджосваме."

Актьорът написа и молба към своите последователи: "Някой да се свърже с тази жена, защото ще ме изпусне и ще съжалява до края на дните си."

Филип Буков обаче не спря с едно съобщение, като добави: „Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри. Мачкай Гришо! "

Феновете на Филип искрено се забавляваха със смелата му и забавна заявка за свалка, но изглежда, че холивудската звезда не е отвърнала на опитите му да се докопа до нея.

Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)

Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)


  • 1 мале мале

    23 3 Отговор
    Аз бих го блокирал след такива писания , пълен симп.

    12:06 20.11.2025

  • 2 някой знае ли

    5 7 Отговор
    Какво е това Нина Добрев?????!!!!!!!!

    Коментиран от #5, #11

    12:07 20.11.2025

  • 3 мале мале

    16 1 Отговор
    Гришо може и да помачка ама ти незнам Филипчо , на 13 години ли си ?

    12:08 20.11.2025

  • 4 Аз да си кажа правичката

    9 3 Отговор
    Се захласнах по Дидето Габровска

    12:08 20.11.2025

  • 5 пещерняко

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "някой знае ли":

    световноизвестна актриса, която е българка

    12:09 20.11.2025

  • 6 Аз чух

    10 0 Отговор
    Че Азис си го е харесал…🤣🤣🤣🤣

    12:11 20.11.2025

  • 7 Ко речи?

    14 2 Отговор
    Нина дали изобщо знае кой е този клоун?

    Коментиран от #24

    12:28 20.11.2025

  • 8 Ник. А

    3 1 Отговор
    😂 този в пещера ли е живял? 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🤷‍♂️ 🧐 😅
    Какъв бавен бот е само, не е истина 😂

    12:33 20.11.2025

  • 9 хаджи Генчо

    7 1 Отговор
    В сериала "Откраднат живот" господина на снимката изпълнява ролята на идиота с психически отклонения. По идея На Евтим Милошев. Ако имаше два грама мозък в главата си не би приел ролята.

    12:37 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Брачед

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "някой знае ли":

    На бай Добри щерката 🤣

    12:39 20.11.2025

  • 12 ха ха

    9 0 Отговор
    И този си търси трамплин за Холивуд по примера на Валерко Мамин Григоров с Мария Бакалова.Но Нина е израсла в Канада от малка не е толкова наивна като Мария от Бургас.Абе Буков,абе човеко иди сам се пробвай не разчитай друг да те носи на гръб особено с плоски шеги.

    Коментиран от #15

    12:40 20.11.2025

  • 13 ЕстетЪ

    5 1 Отговор
    Е га ти противният rей

    12:40 20.11.2025

  • 14 Ужасен ужас

    11 2 Отговор
    Ей к@nyт, взимайте се със Сашо Кадиев и да ви няма от България

    12:43 20.11.2025

  • 15 Брачед

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха":

    Като си се знае, че е некадърник, как да отиде?

    12:44 20.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Павел пенев

    4 3 Отговор
    Каква е тази Нина Добрев? Може би е трето полова видно от името.

    12:52 20.11.2025

  • 18 Объркал Габровска с Добрев

    7 1 Отговор
    много си е повярвало родното джен дър че

    12:59 20.11.2025

  • 19 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Тая стана на 40 тоя се сетил да я онодва.

    13:06 20.11.2025

  • 20 ЕлСмешнико

    3 0 Отговор
    не по този начин бе ганьо ,,,,,,,,,

    13:34 20.11.2025

  • 21 Идън

    6 0 Отговор
    Чувството за хумор е част от интелекта- но в случая това чувство на Буков го сравнявам с направата на веждите му...Да се чуди човек това дали е лошо направен микроблейдинг- татуировка или часове висене пред огледалото с молив за вежди...

    14:03 20.11.2025

  • 22 Пожелавам

    2 1 Отговор
    Успех!

    14:21 20.11.2025

  • 23 СМЕХОРИИ

    2 1 Отговор
    Ееее, до там ли допряхте бе,... да се влюбите. А Нинчето, дали знае

    19:38 20.11.2025

  • 24 СТИГА БЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ко речи?":

    До него допряла...

    19:40 20.11.2025