Филип Буков се захласна по Нина Добрев (СНИМКИ)

Актьорът със завидно чувство за хумор Филип Буков реши да си пробва късмета с една от най-обичаните български актриси в Холивуд - Нина Добрев. Актьорът изпрати на колежката си серия от забавни и закачливи съобщения в Instagram.
Повод за тях станаха сексапилни снимки, качени в профила на Добрев. На тях актрисата е облечена в елегантна черна рокля на едри пайети, която прекрасно подчертава фигурата ѝ.
Буков първо се пошегува с бившата половинката на Нина, спортиста Шон Уайт, като написа: "Забравяй го този Шон и идвай да се гаджосваме."
Актьорът написа и молба към своите последователи: "Някой да се свърже с тази жена, защото ще ме изпусне и ще съжалява до края на дните си."
Филип Буков обаче не спря с едно съобщение, като добави: „Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри. Мачкай Гришо! "
Феновете на Филип искрено се забавляваха със смелата му и забавна заявка за свалка, но изглежда, че холивудската звезда не е отвърнала на опитите му да се докопа до нея.
1 мале мале
12:06 20.11.2025
2 някой знае ли
Коментиран от #5, #11
12:07 20.11.2025
3 мале мале
12:08 20.11.2025
4 Аз да си кажа правичката
12:08 20.11.2025
5 пещерняко
До коментар #2 от "някой знае ли":световноизвестна актриса, която е българка
12:09 20.11.2025
6 Аз чух
12:11 20.11.2025
7 Ко речи?
Коментиран от #24
12:28 20.11.2025
8 Ник. А
Какъв бавен бот е само, не е истина 😂
12:33 20.11.2025
9 хаджи Генчо
12:37 20.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Брачед
До коментар #2 от "някой знае ли":На бай Добри щерката 🤣
12:39 20.11.2025
12 ха ха
Коментиран от #15
12:40 20.11.2025
13 ЕстетЪ
12:40 20.11.2025
14 Ужасен ужас
12:43 20.11.2025
15 Брачед
До коментар #12 от "ха ха":Като си се знае, че е некадърник, как да отиде?
12:44 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Павел пенев
12:52 20.11.2025
18 Объркал Габровска с Добрев
12:59 20.11.2025
19 ООрана държава
13:06 20.11.2025
20 ЕлСмешнико
13:34 20.11.2025
21 Идън
14:03 20.11.2025
22 Пожелавам
14:21 20.11.2025
23 СМЕХОРИИ
19:38 20.11.2025
24 СТИГА БЕ
До коментар #7 от "Ко речи?":До него допряла...
19:40 20.11.2025