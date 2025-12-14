Новини
Спорт »
Други спортове »
Алберт Попов с 19-о място във Вал д’Изер

Алберт Попов с 19-о място във Вал д’Изер

14 Декември, 2025 16:35 356 1

  • алберт попов-
  • слалом-
  • световна купа-
  • вал д’изер-
  • алпийски ски-
  • класиране-
  • български спорт-
  • тимон хауган-
  • лоик меяр-
  • хенрик кристоферсен-
  • марко одермат

Поредното силно представяне е ясен знак, че българските ски продължават да се развиват

Алберт Попов с 19-о място във Вал д’Изер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в алпийските ски Алберт Попов за пореден път доказа класата си, като се нареди сред най-елитните състезатели на планетата. В днешния слалом от Световната купа във френския зимен курорт Вал д’Изер, 28-годишният Попов завърши на престижното 19-о място, затвърждавайки позициите си сред световния ски елит.

След първия манш Попов заемаше 17-а позиция, но въпреки оспорваната конкуренция и сложните условия на трасето, в крайното класиране той финишира 19-и с общо време 1:39.88 минути.

Българинът изостана само с 1.99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия, който триумфира за шести път в кариерата си в старт от Световната купа.

На второто стъпало на почетната стълбичка се качи швейцарецът Лоик Меяр, който остана на 0.28 секунди зад Хауган, а третото място бе за Хенрик Кристоферсен, също от Норвегия, с изоставане от 0.34 секунди.

В генералното класиране за Световната купа лидерската позиция продължава да държи петкратният шампион Марко Одермат от Швейцария с внушителните 505 точки. След него се нареждат Кристоферсен с 302 и Хауган с 281 точки.

В дисциплината слалом Тимон Хауган оглавява подреждането със 195 точки, докато Алберт Попов вече има 49 точки в актива си. Това му отрежда 18-о място в борбата за Малкия кристален глобус и 45-а позиция в общото класиране на Световната купа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Къш... Скъпо платен турист на държавна издръжка.

    16:58 14.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ