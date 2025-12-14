Алберт Попов с 19-о място във Вал д’Изер

Българският ас в алпийските ски Алберт Попов за пореден път доказа класата си, като се нареди сред най-елитните състезатели на планетата. В днешния слалом от Световната купа във френския зимен курорт Вал д’Изер, 28-годишният Попов завърши на престижното 19-о място, затвърждавайки позициите си сред световния ски елит.

След първия манш Попов заемаше 17-а позиция, но въпреки оспорваната конкуренция и сложните условия на трасето, в крайното класиране той финишира 19-и с общо време 1:39.88 минути.

Българинът изостана само с 1.99 секунди от победителя Тимон Хауган от Норвегия, който триумфира за шести път в кариерата си в старт от Световната купа.

На второто стъпало на почетната стълбичка се качи швейцарецът Лоик Меяр, който остана на 0.28 секунди зад Хауган, а третото място бе за Хенрик Кристоферсен, също от Норвегия, с изоставане от 0.34 секунди.

В генералното класиране за Световната купа лидерската позиция продължава да държи петкратният шампион Марко Одермат от Швейцария с внушителните 505 точки. След него се нареждат Кристоферсен с 302 и Хауган с 281 точки.

В дисциплината слалом Тимон Хауган оглавява подреждането със 195 точки, докато Алберт Попов вече има 49 точки в актива си. Това му отрежда 18-о място в борбата за Малкия кристален глобус и 45-а позиция в общото класиране на Световната купа.