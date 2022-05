Групата "Аркейд файър" застана начело на британската класация за албуми

Канадската група "Аркейд файър" оглави британската класация за албуми с "WE", съобщи официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, цитирана от БТА.

Това е четвъртият албум на бандата, застанал начело на подреждането след "The Suburbs"(2010), "Reflektor"(2013) и "Everything Now"(2017).

На втора позиция е норвежката певица Сигрид с "How to Let Go", който дебютира тази седмица в чарта. Тавата е на пазара от 6 май и е нейният втори студиен албум. С първия "Sucker Punch" (2019) скандинавката успя да се изкатери до четърта позиция в британската класация.

Трети в чарта се нарежда роденият в Лондон рапър Накс с "ALPHA PLACE".

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от Джак Харлоу с "Come Home The Kids Miss You" и Ед Шийран с неговия "=" ("Equals").



Хари Стайлс, който стана известен с участието си в групата "One direction", пък оглавява британската класация за сингли с "As It Was". Той е начело шеста последователна седмица.

Втората позиция запазва и Джак Харлоу с хита "First Class".

На трето място се нарежда Кет Бърнс с "Go", следвана от Лизо с "About Damn Time".

В първата петица е и Дейв със сингъла си "Starlight".