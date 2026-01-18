Президентът на Иран: Атентат срещу върховния лидер Али Хаменей ще означава обявяване на война срещу нас

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви днес, че всяка атака срещу върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей ще представлява обявяване на война. Изявлението му е реакция на изказване на американския президент Доналд Тръмп, че "е време да се помисли за ново ръководство в Иран", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Атака срещу върховния лидер на нашата страна е равносилна на тотална война срещу иранската нация", предупреди Пезешкиан в мрежата "Екс".
اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریمهای غیرانسانی دولت امریکا و همپیمانان اوست.
تعرض به رهبری معظم کشورمان بهمنزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026
"Време е да потърсим нов лидер в Иран", заяви по-рано Тръмп пред уебсайта "Политико".
"Това е болен човек, който би трябвало да управлява страната си както трябва и да престане да убива хора. Страната му е най-лошото място за живеене в света заради лошото му управление", каза Тръмп за 86-годишния Хаменей, който е на власт от 1989 г.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7
20:15 18.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чалмари Скапани
Какво беше ?
Не беше ли обявяване на война
Чалмари Скапани?
Коментиран от #24
20:18 18.01.2026
6 122333
Коментиран от #23
20:18 18.01.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":За пореден път ЦРУ и Мосад се провалиха Последната останала агентура вече е сапанирана на крановете ВИРА ДА ЖИВЕЕ ДЕМОКРАЦИЯТА
20:19 18.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 овч, 🐑
До коментар #1 от "Българин":А зеленият гном ли да хвалят , а ?! Той с какво го е заслужил ?! Не съм фен на чалмите , затова ще си запазя мнението за тях за друг път .
Коментиран от #12
20:20 18.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чичо Али Хаменей
20:23 18.01.2026
12 Българин
До коментар #9 от "овч, 🐑":Овчи, Зеленски е невероятен държавник, който вече 4 г. унищожава пълчищата на Империята на злото.
Коментиран от #13, #14
20:24 18.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Винаги, ама винаги
До коментар #12 от "Българин":Империята на злото са били Запада и САЩ!
20:28 18.01.2026
15 Атентат...
Коментиран от #17
20:31 18.01.2026
16 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА
За Терористи и Диктатори .
КАДАФИТУ бързо го излекуваха
По този начин.
20:31 18.01.2026
17 Да затова
До коментар #15 от "Атентат...":Има над 40 опита
Путин да убие Зеленски.
20:32 18.01.2026
18 И това впрочем е подсъдимо
20:33 18.01.2026
19 последен валс
Коментиран от #22
20:35 18.01.2026
20 Артилерист
20:36 18.01.2026
21 Хаменей
20:37 18.01.2026
22 Кои са според теб
До коментар #19 от "последен валс":тоталитарните режими ?
Коментиран от #27
20:38 18.01.2026
23 Викаш искат порно дрога убийства
До коментар #6 от "122333":Разврат нравствен и морален упадък макдоналдси и грабеж на петрола
20:45 18.01.2026
24 "Чалмари Скапани",
До коментар #5 от "Чалмари Скапани":Има ли според теб и в България? А? Що не ходиш да им го кажеш? Ей там и пред халите може да влезеш ...
20:46 18.01.2026
25 Макрон
20:47 18.01.2026
26 Иран са стотици пъти
Коментиран от #29
20:50 18.01.2026
27 таксиджия 🚖
До коментар #22 от "Кои са според теб":Които кажат по нова тв 🤌🤭
20:52 18.01.2026
28 хаха
21:01 18.01.2026
29 Сесесере
До коментар #26 от "Иран са стотици пъти":Трябва и у нас руските подложки да заживеете с по 1 долар на ден, като иранците и тогава, ще чуем, каква песен ще запеете!
21:03 18.01.2026
30 Перс
Америка няма прдства какво оръжие оретежават древните ПЕРСИ и МОСАТ Рврдйското разузнаване не можа да отлив и всички агенти на МОСАТ в Иран почти са неотрализирани.
Иран е ГОЛЯМ ЗАЛЪК за Израел тоест на Америка.
Трудно ще нападне потомците на древните ПЕРСИ.
Доналд Трумп с Диягноза ШИЗОФРЕНИЯ за са мисли необмислени неща.
Коментиран от #31
21:14 18.01.2026
31 Абе,
До коментар #30 от "Перс":Дончо е внук на Леонид ...
21:18 18.01.2026