Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Президентът на Иран: Атентат срещу върховния лидер Али Хаменей ще означава обявяване на война срещу нас

Президентът на Иран: Атентат срещу върховния лидер Али Хаменей ще означава обявяване на война срещу нас

18 Януари, 2026 20:12 1 339 31

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • техеран-
  • фордо

Време е да потърсим нов лидер в Иран, заяви по-рано Доналд Тръмп пред уебсайта "Политико"

Президентът на Иран: Атентат срещу върховния лидер Али Хаменей ще означава обявяване на война срещу нас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви днес, че всяка атака срещу върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей ще представлява обявяване на война. Изявлението му е реакция на изказване на американския президент Доналд Тръмп, че "е време да се помисли за ново ръководство в Иран", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Атака срещу върховния лидер на нашата страна е равносилна на тотална война срещу иранската нация", предупреди Пезешкиан в мрежата "Екс".

"Време е да потърсим нов лидер в Иран", заяви по-рано Тръмп пред уебсайта "Политико".

"Това е болен човек, който би трябвало да управлява страната си както трябва и да престане да убива хора. Страната му е най-лошото място за живеене в света заради лошото му управление", каза Тръмп за 86-годишния Хаменей, който е на власт от 1989 г.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БОЛШЕВИК

    18 10 Отговор
    Тоя път америте ще ядат дървото в близкия Изток.

    Коментиран от #7

    20:15 18.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чалмари Скапани

    11 17 Отговор
    Като ви удариха ядрените Бункери
    Какво беше ?

    Не беше ли обявяване на война
    Чалмари Скапани?

    Коментиран от #24

    20:18 18.01.2026

  • 6 122333

    9 10 Отговор
    Иранският народ не заслужава съдбата си, а иска свободата си и има право да яотстоява!

    Коментиран от #23

    20:18 18.01.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    За пореден път ЦРУ и Мосад се провалиха Последната останала агентура вече е сапанирана на крановете ВИРА ДА ЖИВЕЕ ДЕМОКРАЦИЯТА

    20:19 18.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 овч, 🐑

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А зеленият гном ли да хвалят , а ?! Той с какво го е заслужил ?! Не съм фен на чалмите , затова ще си запазя мнението за тях за друг път .

    Коментиран от #12

    20:20 18.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чичо Али Хаменей

    12 2 Отговор
    Спокойно бе момче. Нищо няма да се случи. Тръмп просто не си е пил хапчетата.

    20:23 18.01.2026

  • 12 Българин

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "овч, 🐑":

    Овчи, Зеленски е невероятен държавник, който вече 4 г. унищожава пълчищата на Империята на злото.

    Коментиран от #13, #14

    20:24 18.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Винаги, ама винаги

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Империята на злото са били Запада и САЩ!

    20:28 18.01.2026

  • 15 Атентат...

    6 1 Отговор
    Независимо срещу кой държавен лидер се нарича тероризъм и атентат !

    Коментиран от #17

    20:31 18.01.2026

  • 16 КАЛАШНИКОВА КЛИЗМА

    3 5 Отговор
    Най добрата терапия

    За Терористи и Диктатори .

    КАДАФИТУ бързо го излекуваха
    По този начин.

    20:31 18.01.2026

  • 17 Да затова

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Атентат...":

    Има над 40 опита

    Путин да убие Зеленски.

    20:32 18.01.2026

  • 18 И това впрочем е подсъдимо

    10 0 Отговор
    "Време е да потърсим нов лидер в Иран", заяви по-рано Тръмп пред уебсайта "Политико".

    20:33 18.01.2026

  • 19 последен валс

    4 4 Отговор
    След отвличането на Мадуро тоталитарните режими ги тресе треска.

    Коментиран от #22

    20:35 18.01.2026

  • 20 Артилерист

    9 1 Отговор
    Американците наистина са брутални и цинични в намесите си във вътрешните работи на всички държави по света. Те верно вярват на един техен поп от времето на създаването им като държава преди около два века, че са ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ да управляват света. Сега пак са си разиграли коня, но трябва да имат предвид, че засегнатите стават все повече и няма да е изненада, ако в един момент вземат, че се обединят...

    20:36 18.01.2026

  • 21 Хаменей

    9 4 Отговор
    86-годишния Хаменей НЕ управлява страната ! Има си и парламент и правителство за разлика от един куп монархии и диктатури подържани от САЩ. Впрочем дори за евреи има служебно запазени места в парламента на Иран

    20:37 18.01.2026

  • 22 Кои са според теб

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "последен валс":

    тоталитарните режими ?

    Коментиран от #27

    20:38 18.01.2026

  • 23 Викаш искат порно дрога убийства

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "122333":

    Разврат нравствен и морален упадък макдоналдси и грабеж на петрола

    20:45 18.01.2026

  • 24 "Чалмари Скапани",

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чалмари Скапани":

    Има ли според теб и в България? А? Що не ходиш да им го кажеш? Ей там и пред халите може да влезеш ...

    20:46 18.01.2026

  • 25 Макрон

    6 1 Отговор
    Време е да потърсим нов лидер за САЩ ", заяви по-рано пред уебсайта на "Политико"......

    20:47 18.01.2026

  • 26 Иран са стотици пъти

    4 2 Отговор
    по голяма демокрация от Израел ! И за разлика впрочем от ЕК всички там са избрани през избори !

    Коментиран от #29

    20:50 18.01.2026

  • 27 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кои са според теб":

    Които кажат по нова тв 🤌🤭

    20:52 18.01.2026

  • 28 хаха

    2 3 Отговор
    Много важно бе брадат резан мамун.

    21:01 18.01.2026

  • 29 Сесесере

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Иран са стотици пъти":

    Трябва и у нас руските подложки да заживеете с по 1 долар на ден, като иранците и тогава, ще чуем, каква песен ще запеете!

    21:03 18.01.2026

  • 30 Перс

    1 2 Отговор
    Персите днешните Иранци не са за пренебрегване. За броени минути изпратиха свръх звукови ракети от типа ОРОШНИК на Русите и пробиха ЖЕЛЯЗНИЯТ КУПОЛ на Израел.
    Америка няма прдства какво оръжие оретежават древните ПЕРСИ и МОСАТ Рврдйското разузнаване не можа да отлив и всички агенти на МОСАТ в Иран почти са неотрализирани.

    Иран е ГОЛЯМ ЗАЛЪК за Израел тоест на Америка.

    Трудно ще нападне потомците на древните ПЕРСИ.

    Доналд Трумп с Диягноза ШИЗОФРЕНИЯ за са мисли необмислени неща.

    Коментиран от #31

    21:14 18.01.2026

  • 31 Абе,

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Перс":

    Дончо е внук на Леонид ...

    21:18 18.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания