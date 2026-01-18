Президентът на Иран: Атентат срещу върховния лидер Али Хаменей ще означава обявяване на война срещу нас

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви днес, че всяка атака срещу върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей ще представлява обявяване на война. Изявлението му е реакция на изказване на американския президент Доналд Тръмп, че "е време да се помисли за ново ръководство в Иран", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Атака срещу върховния лидер на нашата страна е равносилна на тотална война срещу иранската нация", предупреди Пезешкиан в мрежата "Екс".

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

"Време е да потърсим нов лидер в Иран", заяви по-рано Тръмп пред уебсайта "Политико".

"Това е болен човек, който би трябвало да управлява страната си както трябва и да престане да убива хора. Страната му е най-лошото място за живеене в света заради лошото му управление", каза Тръмп за 86-годишния Хаменей, който е на власт от 1989 г.