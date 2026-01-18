Новини
32-ят Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е в разгара си - СНИМКИ

18 Януари, 2026 19:42 224 3

Събитието продължава следващия уикенд

32-ят Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е в разгара си - СНИМКИ - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Перник отново е столицата на маскарадната култура в Европа. От 16 до 25 януари градът посреща XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Заради огромния интерес и нарастващия брой участници, за първи път в историята дефилетата на маскарадните групи се провеждат в два поредни уикенда – на 17–18 януари и 24–25 януари.

Фестивалът предлага богата десетдневна съпътстваща програма – концерти, изложби, спектакли, арт инсталации, работилници и тематични събития, които ще оживят всяко кътче на града и ще обединят традицията и съвременното изкуство.

Снимка: Факти.БГ

Снимки: fakti.bg


  • 1 Леле...

    2 0 Отговор
    Перничанката долу какъв здрав врат има! От какво ли го е развила толкова?

    19:48 18.01.2026

  • 2 абе я се...

    3 0 Отговор
    "международен фестивал на маскарадни игри" - че да не напишете традиционният български празник с кукери

    19:50 18.01.2026

  • 3 Пиянски срещи

    1 0 Отговор
    Излагация нямаща нищо общо с традицията

    19:57 18.01.2026

