32-ят Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ е в разгара си - СНИМКИ

Перник отново е столицата на маскарадната култура в Европа. От 16 до 25 януари градът посреща XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Заради огромния интерес и нарастващия брой участници, за първи път в историята дефилетата на маскарадните групи се провеждат в два поредни уикенда – на 17–18 януари и 24–25 януари.

Фестивалът предлага богата десетдневна съпътстваща програма – концерти, изложби, спектакли, арт инсталации, работилници и тематични събития, които ще оживят всяко кътче на града и ще обединят традицията и съвременното изкуство.

Снимка: Факти.БГ

Снимки: fakti.bg