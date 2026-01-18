Близки и приятели поискаха справедливост за убийството на Пейо Пеев

Две години след убийството на Пейо Пеев, все още няма присъди.

Негови близки и приятели се събраха на мястото на убийството в столичния квартал "Изток", където стана убийството, за да почетат паметта му и да поискат по-бърз и справедлив процес.

За зверското убийство са обвинени бившата му жена Габриела Славова и майка и Красимира Трифонова.

Според обвинението те са удушили Пейо след скандал.

Убийството беше извършено в кола и записано на камера за видеонаблюдение.

Габриела обаче е под домашен арест и има право да вижда децата си.

Според протестиращите тя нарушава мярката си неотклонение и излиза извън София.

В Пловдив също се проведе протест в памет на Пейо Пеев.

Милена Йорданова, сестра на убития Пейо:

Смятате ли, уважаеми социални, Държавна агенция за закрила на детето, че една убийца, която не е ясно какво ѝ е психическото сътояние, която предумишлено някого убива, трябва да има достъп до деца, кой ще гарантира сигурността на детето на Пейо?