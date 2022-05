Джулиана Гани официално разведена: Ще празнувам цели три дни!

Джулиана Гани сподели с феновете си новината, че вече официално е разведена с бившия си съпруг Илиян Найденов. Тя публикува в Инстаграм стори, на което се вижда апетитна торта с ягоди, с която Мис Силикон обяви, че стартира тридневно празненство по случая.

“Днес имахме дело и по взаимно съгласие подписахме споразумение, че се развеждаме. Аз ще празнувам три дни, започвам с почерпката с една много готина торта, утре продължавам партито в Пловдив, където ще събера много гости и приятели. Защото наистина трябва да се почерпи за това недоразумение, което се случи в живота ми и което изобщо аз съм познавала и е бил част от моя живот” - каза Гани.

“Давид много го обичам, всички много го обичаме - това е ясно. Но за недоразумението можем да говорим само като за “бившия ми”. Така че трябва да направя една фен среща и да почерпя възможно повече хора.” - допълни тя.

Илиян пък от своя страна засега запази мълчание по темата. Той качи единствено криптирано стори, в което пее песен на английски “everybody wants to be my enemy” или “всички искат да бъдат мои врагове” към което добави коментар “втасал съм го, хора”.

Джулиана Гани и бившият ѝ съпруг взривиха общественото пространство с шумния си развод и шокиращите реплики, които си размениха. Драмата между двамата започна през ноември миналата година, когато Джулката обвини публично фитнес инструктора във флирт, докато тя е пътувала до Франция. Тогава Найденов реши да отвърне на удара и пусна няколко записа, които втрещиха обществеността. В тях Гани сподели, че смята да даде детето си в интернат.

"Като го вземе държавата, Илиян няма да може да го вижда. След 4-5 години ще си родя друго, аз съм млада и хубава. Сутринта ще звънна на 112. Ти заслужаваш най-лошото, а то е да вземат детето", скандално отсече блондинката.

Джулката побърза да открие нова любов и от февруари насам е в обятията на полицая Теодор Гецов, а по всичко личи, че Давид продължава да прекарва по-голямата част от месеците при своя баща, който преди време разкри, че е взел родителските права, пише woman.bg.