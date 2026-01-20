Появиха се първи кадри от зрелищния обир на Лувъра (ВИДЕО)

Френски телевизионни оператори излъчиха за първи път кадри от дръзкия обир в Лувъра, смятан за едно от най-добре охраняваните културни пространства в света. Записите, показани от TF1 и France Télévisions, хвърлят нова светлина върху престъплението, извършено на 19 октомври, и вече са ключова част от текущото разследване.

Видеоматериалът разкрива действията на двама извършители, които проникват в прочутата Галерия „Аполон“, където се съхраняват безценни исторически бижута и предмети от френското кралско наследство. Единият от тях е с черна балаклава и жълта светлоотразителна жилетка, а другият – облечен в черно и с мотоциклетна каска. С помощта на мощни ъглошлайфове те разбиват защитните витрини и действат хладнокръвно в продължение на 4 минути.

The first published footage of the Louvre robbery.



'At 9:35, the museum's security service alerts the police. A minute later, the first robber finishes the job with punches and takes the empress's tiara. Then he goes to help his accomplice. The entire operation took less than…

На кадрите ясно се вижда присъствието на музейни служители, които не правят опит да спрат обира. От ръководството на Лувъра поясняват, че това е в съответствие с вътрешните протоколи за сигурност – персоналът не е обучен да се противопоставя на въоръжени или организирани престъпници, а основният приоритет в подобни ситуации е безопасността на посетителите и бързата им евакуация. Един от служителите дори се вижда как държи ограничителен стълб, използван за насочване на хората далеч от мястото на инцидента.

Security camera footage from the Louvre Museum robbery shows two thieves entering the Apollo Gallery through a museum window



▪️ Thieves stole jewelry worth €88 million



▪️ The four thieves stole eight historically valuable pieces in a seven-minute heist



▪️ Days later, all…

Според френски медии публикуването на записите е част от по-широка стратегия за съдействие на разследващите органи и за възстановяване на общественото доверие в системите за сигурност на музея. Източници, близки до разследването, посочват, че анализът на кадрите вече е позволил по-точно проследяване на действията на крадците и на маршрута им за бягство.

Междувременно френските власти подчертават, че разследването продължава, а новите видеодоказателства значително увеличават шансовете извършителите да бъдат идентифицирани и изправени пред правосъдието.