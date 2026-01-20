Новини
Любопитно »
Появиха се първи кадри от зрелищния обир на Лувъра (ВИДЕО)

Появиха се първи кадри от зрелищния обир на Лувъра (ВИДЕО)

20 Януари, 2026 13:31 1 130 5

  • лувъра-
  • париж-
  • франция-
  • обир-
  • лувър

На кадрите се вижда как крадците изрязват с ъглошлайф витрините на скъпоценните артефакти

Появиха се първи кадри от зрелищния обир на Лувъра (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френски телевизионни оператори излъчиха за първи път кадри от дръзкия обир в Лувъра, смятан за едно от най-добре охраняваните културни пространства в света. Записите, показани от TF1 и France Télévisions, хвърлят нова светлина върху престъплението, извършено на 19 октомври, и вече са ключова част от текущото разследване.

Видеоматериалът разкрива действията на двама извършители, които проникват в прочутата Галерия „Аполон“, където се съхраняват безценни исторически бижута и предмети от френското кралско наследство. Единият от тях е с черна балаклава и жълта светлоотразителна жилетка, а другият – облечен в черно и с мотоциклетна каска. С помощта на мощни ъглошлайфове те разбиват защитните витрини и действат хладнокръвно в продължение на 4 минути.

На кадрите ясно се вижда присъствието на музейни служители, които не правят опит да спрат обира. От ръководството на Лувъра поясняват, че това е в съответствие с вътрешните протоколи за сигурност – персоналът не е обучен да се противопоставя на въоръжени или организирани престъпници, а основният приоритет в подобни ситуации е безопасността на посетителите и бързата им евакуация. Един от служителите дори се вижда как държи ограничителен стълб, използван за насочване на хората далеч от мястото на инцидента.

Според френски медии публикуването на записите е част от по-широка стратегия за съдействие на разследващите органи и за възстановяване на общественото доверие в системите за сигурност на музея. Източници, близки до разследването, посочват, че анализът на кадрите вече е позволил по-точно проследяване на действията на крадците и на маршрута им за бягство.

Междувременно френските власти подчертават, че разследването продължава, а новите видеодоказателства значително увеличават шансовете извършителите да бъдат идентифицирани и изправени пред правосъдието.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    4 1 Отговор
    И славните джендъри охраняват Лувъра!? Аз ако участвах щях да наведа й една охранителка, а колегите и щяха да я разгащват за да не ме стресират!

    13:39 20.01.2026

  • 2 Евала

    2 0 Отговор
    Така се прави, а не да се изготвят копия, като някои другари от близкото минало

    13:41 20.01.2026

  • 3 Теория на конспирацията

    6 0 Отговор
    Дори най-долнопробната българска фирма за СОТ/охрана, със заспали дърти охранители/пазачи биха се задействали...с това е Лувъра...дом на едни от най-ценните артефакти, при положение,че ако сте ходили там,прави впечатление всякакъв вид камери, термокамери,за видео наблюдение, сензори за движение, датчици, бронирани стъкла и изведнъж няколко индивида,идват с обикновен ъглошлайф и започва да реже и чупи...а стига бе, е га ти цирка.Вътрешна работа и подмяна на кадри.

    13:49 20.01.2026

  • 4 Трол

    1 0 Отговор
    Винаги е удоволствие човек да види професионалисти в действия.

    13:54 20.01.2026

  • 5 От Варна

    2 0 Отговор
    Гледах френски документален филм за обира, тези кадри са от там. Всичко е продължило около 9 минути. Ползвани са кадри от охранителни камери и снимки от един американец-посетител. Всички са били в паника, защото крадците са атакували с работещите ъглошлайфи, който би посмял да се доближи. Офейкаха със скутерчета, долу чакаха хладнокръвно помощниците. Впечатли ме, че информацията за податливост на витринните стъкла само на ъглошлайф е била уж “голяма тайна??”. Интересен беше и коментар на известен в миналото крадец , който описваше психологията на подобно действие от гледна точка на изпълнителя. Изказаха мнение и бижутери, следователи… Заловени са заподозрени от алжирски произход, жители на Париж. Те мълчат упорито! Но… общото заключение е, че скъпоценностите са загубени завинаги…. Може да се появят след години отделно диамантите и другите благородни камъни по търгове .

    14:06 20.01.2026