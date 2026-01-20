Новини
Технологии »
Apple ще представи най-добрия дисплей в историята си, но пак остава зад Samsung

Apple ще представи най-добрия дисплей в историята си, но пак остава зад Samsung

20 Януари, 2026 13:43 639 4

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • дисплей-
  • samsung

Корейците ще произвеждат технологията за Купертино

Apple ще представи най-добрия дисплей в историята си, но пак остава зад Samsung - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Сътрудничеството между технологичните гиганти Samsung и Apple е напът да достигне своя апогей през 2026 година с внедряването на най-авангардната дисплейна технология в историята на iPhone. Според последните доклади, Samsung Display вече произвежда специализирани LTPO+ (Low-Temperature Polycrystalline Silicon Oxide Plus) OLED панели, които ще бъдат ексклузивното „оръжие“ на предстоящите iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дългоочаквания iPhone Fold.

Благодарение на използването на оксидни транзистори в целия модул, дисплеите ще бъдат значително по-енергийно ефективни, позволявайки на батерията да издържа с часове повече, без да се прави компромис с адаптивната честота на опресняване от 1 до 120Hz. Но истинският коз на LTPO+ е поддръжката на Under-Display Infrared (UDIR) технология. Това е ключът, който най-накрая ще позволи на Apple да премести компонентите на Face ID под самия дисплей.

Прототипите на iPhone 18 Pro показват драстично по-малка зона за камерата. Докато инфрачервените сензори за Face ID стават невидими под екрана, на преден план остава само една малка „punch-hole“ точка за селфи камерата. Според някои източници, Dynamic Island може дори да се премести в горния ляв ъгъл на екрана, оставяйки централната част напълно чиста.

Тъй като LTPO+ е изключително сложна за производство технология, китайският конкурент BOE отпада от веригата за доставки за Pro моделите. Така Samsung и LG остават единствените играчи, способни да отговорят на драконовските стандарти на Apple за 2026 година.

Премиерата на новата серия iPhone 18 и сгъваемия модел е планирана за септември 2026 година, като се очаква те да се задвижват от революционния A20 Pro чип (произведен по 2nm процес). Samsung очевидно няма нищо против да предоставя най-добрите си технологии на своя най-голям съперник, тъй като това затвърждава лидерската им позиция като производител номер едно на компоненти в света.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    2 0 Отговор
    толкова си могат

    13:49 20.01.2026

  • 2 Грамофон свири, майка плаче

    2 2 Отговор
    Apple си е Samsung , ползва 80 % от чаркулите им

    14:04 20.01.2026

  • 3 Дреме ни за гнилoча

    1 0 Отговор
    с китайски и корейски чаркове!

    14:06 20.01.2026

  • 4 Див селянин

    2 0 Отговор
    Я имам Нокия, къде чупя орехи с нея

    14:15 20.01.2026