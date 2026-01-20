Apple ще представи най-добрия дисплей в историята си, но пак остава зад Samsung

Сътрудничеството между технологичните гиганти Samsung и Apple е напът да достигне своя апогей през 2026 година с внедряването на най-авангардната дисплейна технология в историята на iPhone. Според последните доклади, Samsung Display вече произвежда специализирани LTPO+ (Low-Temperature Polycrystalline Silicon Oxide Plus) OLED панели, които ще бъдат ексклузивното „оръжие“ на предстоящите iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и дългоочаквания iPhone Fold.

Благодарение на използването на оксидни транзистори в целия модул, дисплеите ще бъдат значително по-енергийно ефективни, позволявайки на батерията да издържа с часове повече, без да се прави компромис с адаптивната честота на опресняване от 1 до 120Hz. Но истинският коз на LTPO+ е поддръжката на Under-Display Infrared (UDIR) технология. Това е ключът, който най-накрая ще позволи на Apple да премести компонентите на Face ID под самия дисплей.

Прототипите на iPhone 18 Pro показват драстично по-малка зона за камерата. Докато инфрачервените сензори за Face ID стават невидими под екрана, на преден план остава само една малка „punch-hole“ точка за селфи камерата. Според някои източници, Dynamic Island може дори да се премести в горния ляв ъгъл на екрана, оставяйки централната част напълно чиста.

Тъй като LTPO+ е изключително сложна за производство технология, китайският конкурент BOE отпада от веригата за доставки за Pro моделите. Така Samsung и LG остават единствените играчи, способни да отговорят на драконовските стандарти на Apple за 2026 година.

Премиерата на новата серия iPhone 18 и сгъваемия модел е планирана за септември 2026 година, като се очаква те да се задвижват от революционния A20 Pro чип (произведен по 2nm процес). Samsung очевидно няма нищо против да предоставя най-добрите си технологии на своя най-голям съперник, тъй като това затвърждава лидерската им позиция като производител номер едно на компоненти в света.