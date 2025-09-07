Новини
Джулиана Гани разголи гърди, за да покаже нова секси татуировка (СНИМКИ)

Джулиана Гани разголи гърди, за да покаже нова секси татуировка (СНИМКИ)

7 Септември, 2025 12:11

  • джулиана гани-
  • модел-
  • гърди-
  • бюст-
  • татуировка-
  • силикон

Мис Силикон се изрисува между гърдите

Джулиана Гани разголи гърди, за да покаже нова секси татуировка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Носителката на титлата Мис Силикон за 2015 години Джулиана Гани реши да припомни защо е получила короната си.

Гани разкри гледката към гърдите си, като реши да ги покаже гордо на феновете си онлайн, за да демонстрира "новото бижу", както го нарича самата тя - татуировка.

„Новото бижу в колекцията ми с татуировки е успешно закритият стар надпис между гърдите ми, който след само 2 сесии с лазер покрихме с индивидуално нарисувана за мен-мандала“, похвали се тунингованата блондинка в Инстаграм.

Разбира се, заваляха както похвални коментари от дами за сполучливия дизайн на татуса, така и жадни коментари от мъже за бюста за Джулиана.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фант о Мас

    19 0 Отговор
    Ревностно чакам да си избродира пеперудка на... където трябва, за да публикувате снимката.

    12:15 07.09.2025

  • 2 червена буболечка

    23 0 Отговор
    Това ли са и ценностите?! Горкичката... тъпа е като галош!

    12:17 07.09.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    16 0 Отговор
    На трверса мяза. 🤣

    12:18 07.09.2025

  • 4 Браво Джули браво звяр

    7 8 Отговор
    Ти си нашата гордост.
    Изглеждаш перфектно.

    12:19 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво

    11 0 Отговор
    малката жулка, така няма да те забравим. След 5 години, ще показваш същото, защото другото е станало на стафида. Браво на Малката джулка.

    12:33 07.09.2025

  • 8 ЕСТЕТ

    12 0 Отговор
    Доста грозно.

    12:34 07.09.2025

  • 9 Ни срам, ни очи

    16 0 Отговор
    Докато такова същество присъства в новините на България, няма надежда за младото поколение!Ще си растат с "ценностите" на чалгата, високите скорости, тупаниците по улицата и т.н.! Даже в Кауфланд например, докато пазаруваш ти пускат мазна чалга, да не би да забравиш къде се намираш!😂😂😂

    Коментиран от #16

    12:38 07.09.2025

  • 10 ха ха Хо

    7 0 Отговор
    Коронка за ПВЦ...това нещо на снимката замърсява околната среда.

    12:44 07.09.2025

  • 11 Их че

    6 0 Отговор
    Не мога да постна снимка на Liberty bust, да я засенча. Джулката не струва и колкото кичур от косата й.

    12:45 07.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лимонадения Джо

    3 0 Отговор
    Само да не са халосни!

    12:54 07.09.2025

  • 14 Боц

    7 0 Отговор
    Изрод.Травестит.

    12:56 07.09.2025

  • 15 Даката

    4 1 Отговор
    Всичкото хубаво, само да не бяха тези грозни устни.

    13:03 07.09.2025

  • 16 Кфкгкж

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ни срам, ни очи":

    Ми опера ли да ти пускат,??, а това за ценностите се дава от родителите на децата докато растът!!! Кой му е даден акъл да мисли и усмисля нещата няма да тръгне по дирите на простите

    13:09 07.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Гумени цици. Нищо особено.

    Коментиран от #20

    13:18 07.09.2025

  • 19 здравка клинчева

    1 1 Отговор
    ДИГА ЛИ ЛЕСНО НАЛЯГАНЕ ,СПРЯХА ЛИ ДА И МИРИШАТ ФЪШ-КИИТЕ - ТЕЗИ ТЕМИ ВЪЛНУВАТ ХОРАТА

    13:19 07.09.2025

  • 20 колю надървения

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    ЗАТОВА САМО В АУСПУХА

    13:20 07.09.2025

  • 21 Айде

    0 0 Отговор
    Изкарай Гано камилите

    13:28 07.09.2025

  • 22 Брей брей

    1 0 Отговор
    Виждали ли сте госпожа Ганьо без грим и фотошоп? Да ви кажа: не е за плашливи хора и със слаби сърца. Възхищавам се на съпругът и: истински, корав и смел мъж трябва да е.

    13:34 07.09.2025