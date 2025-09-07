Джулиана Гани разголи гърди, за да покаже нова секси татуировка (СНИМКИ)

Носителката на титлата Мис Силикон за 2015 години Джулиана Гани реши да припомни защо е получила короната си.
Гани разкри гледката към гърдите си, като реши да ги покаже гордо на феновете си онлайн, за да демонстрира "новото бижу", както го нарича самата тя - татуировка.
„Новото бижу в колекцията ми с татуировки е успешно закритият стар надпис между гърдите ми, който след само 2 сесии с лазер покрихме с индивидуално нарисувана за мен-мандала“, похвали се тунингованата блондинка в Инстаграм.
Разбира се, заваляха както похвални коментари от дами за сполучливия дизайн на татуса, така и жадни коментари от мъже за бюста за Джулиана.
1 Фант о Мас
12:15 07.09.2025
2 червена буболечка
12:17 07.09.2025
3 Евгени от Алфапласт
12:18 07.09.2025
4 Браво Джули браво звяр
Изглеждаш перфектно.
12:19 07.09.2025
7 Браво
12:33 07.09.2025
8 ЕСТЕТ
12:34 07.09.2025
9 Ни срам, ни очи
Коментиран от #16
12:38 07.09.2025
10 ха ха Хо
12:44 07.09.2025
11 Их че
12:45 07.09.2025
13 Лимонадения Джо
12:54 07.09.2025
14 Боц
12:56 07.09.2025
15 Даката
13:03 07.09.2025
16 Кфкгкж
До коментар #9 от "Ни срам, ни очи":Ми опера ли да ти пускат,??, а това за ценностите се дава от родителите на децата докато растът!!! Кой му е даден акъл да мисли и усмисля нещата няма да тръгне по дирите на простите
13:09 07.09.2025
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
13:18 07.09.2025
19 здравка клинчева
13:19 07.09.2025
20 колю надървения
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":ЗАТОВА САМО В АУСПУХА
13:20 07.09.2025
21 Айде
13:28 07.09.2025
22 Брей брей
13:34 07.09.2025