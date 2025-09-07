Джулиана Гани разголи гърди, за да покаже нова секси татуировка (СНИМКИ)

Носителката на титлата Мис Силикон за 2015 години Джулиана Гани реши да припомни защо е получила короната си.

Гани разкри гледката към гърдите си, като реши да ги покаже гордо на феновете си онлайн, за да демонстрира "новото бижу", както го нарича самата тя - татуировка.

„Новото бижу в колекцията ми с татуировки е успешно закритият стар надпис между гърдите ми, който след само 2 сесии с лазер покрихме с индивидуално нарисувана за мен-мандала“, похвали се тунингованата блондинка в Инстаграм.

Разбира се, заваляха както похвални коментари от дами за сполучливия дизайн на татуса, така и жадни коментари от мъже за бюста за Джулиана.