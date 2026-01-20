Новини
Любопитно »
Кулагин обвини Луна, че го е натровила с домашно вино

Кулагин обвини Луна, че го е натровила с домашно вино

20 Януари, 2026 12:59 738 8

  • валентин кулагин-
  • луна-
  • вип брадър-
  • биг брадър-
  • вино-
  • натравяне-
  • хранително натравяне

Виното било подарък за Луна, но тя го дала впоследствие на Кулагин

Кулагин обвини Луна, че го е натровила с домашно вино - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалният звезден гримьор Валентин Кулагин разби мрежата с ново обвинение. Този път под прицела му попадна поп фолк ветеранката Луна, която бе и негова съквартирантка във ВИП Брадър през 2018 година.

"Натрових се жестоко от домашното вино, което ми подари Луна." Това твърдение хвърли тези дни в публичното пространство Валентин Кулагин, цитиран от Хот Арена.

Той уточнява, че някой е подарил виното на певицата, а тя го е преподарила на него. Добрите ѝ намерения обаче завършват с тежко хранително разтройство за Кулагин. Той ѝ се оплакал, че виното било вкиснато, на което тя отвърнала: "Не, това е меча кръв, уникално е!".

Все пак горчивия вкус в устата остава за пиперливия гримьор.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    3 0 Отговор
    МИ ЧЕ ТО
    КУПЕШКОТО ОТ ТОЗИ БРАНД Е СЪЩО КИЛЕР

    13:03 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Но Кулагин е останал жив,за съжаление. 🌈🦧😪🦧🌈

    13:04 20.01.2026

  • 5 Тоя пич

    11 0 Отговор
    като го гледам май е натровен дооста време преди да пие въпросното вино.
    Отново много стойностна статия Факти,поздрави за положения тежък труд.

    13:09 20.01.2026

  • 6 Тези двамата общо правят 3 волта

    3 0 Отговор
    Само жопки

    13:12 20.01.2026

  • 7 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Това е добре,лошото е че не е запълнил трапа.

    13:31 20.01.2026

  • 8 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Ми като не мое да плува за кво се съблача????😕

    13:32 20.01.2026