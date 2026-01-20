Кулагин обвини Луна, че го е натровила с домашно вино

Скандалният звезден гримьор Валентин Кулагин разби мрежата с ново обвинение. Този път под прицела му попадна поп фолк ветеранката Луна, която бе и негова съквартирантка във ВИП Брадър през 2018 година.
"Натрових се жестоко от домашното вино, което ми подари Луна." Това твърдение хвърли тези дни в публичното пространство Валентин Кулагин, цитиран от Хот Арена.
Той уточнява, че някой е подарил виното на певицата, а тя го е преподарила на него. Добрите ѝ намерения обаче завършват с тежко хранително разтройство за Кулагин. Той ѝ се оплакал, че виното било вкиснато, на което тя отвърнала: "Не, това е меча кръв, уникално е!".
Все пак горчивия вкус в устата остава за пиперливия гримьор.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КУПЕШКОТО ОТ ТОЗИ БРАНД Е СЪЩО КИЛЕР
13:03 20.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Mими Кучева🐕🦺
13:04 20.01.2026
5 Тоя пич
Отново много стойностна статия Факти,поздрави за положения тежък труд.
13:09 20.01.2026
6 Тези двамата общо правят 3 волта
13:12 20.01.2026
7 ШЕФА
13:31 20.01.2026
8 ти да видиш
13:32 20.01.2026