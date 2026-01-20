Звездата от „Игра на тронове“ Софи Търнър разкри как е увредила здравето си, докато е снимала новата Лара Крофт, според The ​​Independent.

„Гърбът ме боли непрекъснато“, казва тя, размишлявайки върху годината интензивни физически тренировки за ролята.

От февруари 2025 г. тя тренира по осем часа на ден, пет дни в седмицата, въпреки че никога преди не е спортувала.

Актрисата също така изрази удоволствието си да играе герой, който „удря с юмруци“, след като предишният ѝ е бил постоянно „бит“ в „Игра на тронове“.

Сериалът, чийто шоурънър е Фийби Уолър-Бридж, ще включва още Сигорни Уийвър, Селия Имри и Джейсън Айзъкс. Премиерата на сериала за героинята от видеоигрите „Лара Крофт“ е планирана за 2027 г.

Софи Търнър наскоро разкри първите си снимки като Лара Крофт.

29-годишната Софи Търнър позира в класическия костюм на героинята: зелен потник, къси шорти, ръкавици без пръсти и очила с червени лещи, а косата ѝ беше сплетена на плитка.