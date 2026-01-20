Звездата от „Игра на тронове“ Софи Търнър разкри как е увредила здравето си, докато е снимала новата Лара Крофт, според The Independent.
„Гърбът ме боли непрекъснато“, казва тя, размишлявайки върху годината интензивни физически тренировки за ролята.
От февруари 2025 г. тя тренира по осем часа на ден, пет дни в седмицата, въпреки че никога преди не е спортувала.
Актрисата също така изрази удоволствието си да играе герой, който „удря с юмруци“, след като предишният ѝ е бил постоянно „бит“ в „Игра на тронове“.
Сериалът, чийто шоурънър е Фийби Уолър-Бридж, ще включва още Сигорни Уийвър, Селия Имри и Джейсън Айзъкс. Премиерата на сериала за героинята от видеоигрите „Лара Крофт“ е планирана за 2027 г.
Софи Търнър наскоро разкри първите си снимки като Лара Крофт.
29-годишната Софи Търнър позира в класическия костюм на героинята: зелен потник, къси шорти, ръкавици без пръсти и очила с червени лещи, а косата ѝ беше сплетена на плитка.
