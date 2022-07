Дрейк подобри няколко рекорда с новия си албум

Дрейк издаде албума си "Honestly, Nevermind" на 17 юни и веднага постави рекорд в Епъл мюзик за най-много стриймвания в първия ден за денс албум, като го направи само за един час, съобщи БТА.



През първата седмица албумът оглави класацията "Билборд 200" - за 11-и път в кариерата на канадския певец. В чарта за сингли "Хот 100" на изданието влязоха 13 песни от него. Така Дрейк подобри рекорда си за най-много песни в нея, над 263. По брой албуми на първо място в "Билборд 200" Дрейк е трети заедно с Брус Спрингстийн и Барбра Стрейзанд, след "Бийтълс" с 19 и Джей-Зи с 14.



Сингълът "Jimmy Cooks" е 11-ият на върха в "Хот 100" и седмият, който дебютира директно на челна позиция. Оглавявайки класацията "Хот 100" за 11-и път, Дрейк си поделя седмото място с Уитни Хюстън. Първенци са "Бийтълс" с 20 сингъла на челна позиция, следвани от Марая Кери с 19, Риана с 14, Майкъл Джексън с 13, Мадона и "Сюприймс" с по 12. Джанет Джексън и Стиви Уондър са с по 10.





.@Drake’s seventh studio album “HONESTLY, NEVERMIND” is available in all digital platforms:



— Make sure to stream: https://t.co/cfcvZi9dam pic.twitter.com/CVzP03yOLM