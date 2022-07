Хванаха котка-беглец на летище след 3 седмици издирване (СНИМКА)

Домашна котка беше заловена, след като избяга преди три седмици на мeждународното летище в Бостън. Тя пътувала в специална транспортна клетка за домашни любимци със собствениците си от Германия, информира Асошиейтед прес.

Когато кацнали на 24 юни, 4-годишната черна котка със зелени очи избягала от клетката си, за да преследва птици. Така започнало активното ѝ издирване. Включил се персонал както на авиокомпанията, така и на летището, строителни работници, активисти - защитници на животните, използвани били камери за диви животни и специални капани.

Три седмици по-късно от умора или глад - Роуди се оставил да бъде хванат. Прегледан е от ветеринар и вече е върнат на семейството.

A family’s beloved pet cat, Rowdy, escaped her carrier on June 24 in pursuit of some birds at Boston’s Logan International Airport.



She’s managed to evade airport personnel, airline employees, and animal experts until finally being caught on Wednesday. https://t.co/5tAKi9poYE pic.twitter.com/9KamRXf0UI