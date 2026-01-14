Арестуваха пияни модели на OnlyFans, предизвикали скандал на летището в Маями

Пияните модели на OnlyFans Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха безредици на летище във Флорида и бяха арестувани, пише New York Post.

На 9 януари Саня Бланшард и Джордан Лантри се качиха на полет на American Airlines на международното летище в Маями. Те заели места в първа класа, които не били техни, и отказали да се преместят в икономична класа. Според съобщенията, моделите са били в нетрезво състояние по време на ареста. Стюардесите били принудени да ги отстранят от полета и да се обадят в полицията.

След ареста си, Саня Бланшард и Джордан Лантри публикуваха видеоклип на инцидента в Instagram. Във видеата те изпълняват стойка на ръце до стената на самолета, танцуват туърк на пода и ругаят стюардеса. Според журналисти, моделите са се върнали на летището на следващия ден и са се качили на друг полет на American Airlines.