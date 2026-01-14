Новини
Арестуваха пияни модели на OnlyFans, предизвикали скандал на летището в Маями

14 Януари, 2026 15:45

Саня Бланшард и Джордан Лантри отказали да се преместят в икономичната класа на самолета им

Арестуваха пияни модели на OnlyFans, предизвикали скандал на летището в Маями - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пияните модели на OnlyFans Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха безредици на летище във Флорида и бяха арестувани, пише New York Post.

На 9 януари Саня Бланшард и Джордан Лантри се качиха на полет на American Airlines на международното летище в Маями. Те заели места в първа класа, които не били техни, и отказали да се преместят в икономична класа. Според съобщенията, моделите са били в нетрезво състояние по време на ареста. Стюардесите били принудени да ги отстранят от полета и да се обадят в полицията.

След ареста си, Саня Бланшард и Джордан Лантри публикуваха видеоклип на инцидента в Instagram. Във видеата те изпълняват стойка на ръце до стената на самолета, танцуват туърк на пода и ругаят стюардеса. Според журналисти, моделите са се върнали на летището на следващия ден и са се качили на друг полет на American Airlines.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Веднъж

    22 0 Отговор
    Боклуци, винаги боклуци, навсякъде боклуци!

    15:59 14.01.2026

  • 2 Сила

    8 5 Отговор
    Тия двете не са ли депутатки от ИТН и Възраждане ....??! В техните редици съм виждал подобни персони .....

    16:01 14.01.2026

  • 3 Фикри

    15 0 Отговор
    Пияни модели на onlyfans, звучи добре. Но реално са арестувани две пияни ку@и.

    16:06 14.01.2026

  • 4 Новичок

    4 0 Отговор
    Браво на редактора ,страхотни новини реди.Пфу...

    16:06 14.01.2026

  • 5 Зевс

    4 0 Отговор
    Модел в СамоВентилатори е новата дума за курв а :)

    16:24 14.01.2026

  • 7 Винкело

    0 0 Отговор
    Търся Джордан Лантри - показва ми Йордан Лечков. Все таа.

    16:53 14.01.2026

  • 8 Някой си

    2 0 Отговор
    OnlyFans модел е новият начин някоя да се опитва да представи факта, че проституира, като нещо готино и модерно...

    16:58 14.01.2026

  • 9 Тома Неверни

    0 0 Отговор
    Тия по какво се различават от пусирайътсите? А, да още не са се пробвали да се събличат в църква.

    17:10 14.01.2026