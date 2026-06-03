Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите

Водещият на Новините по bTV Юксел Кадриев стана поредната жертва на опасна дупка по пътя между Оряхово и Враца, след като автомобилът му попаднал в огромен трап на пътното платно и спукал гума. Новинарят публикува снимка от неприятния инцидент в социалните мрежи.

На кадъра се вижда автомобилът му, останал край пътя, както и дълбоката яма в асфалта, която според местни шофьори от дни създава сериозен риск за движението.

Очевидно журналистът е пътувал към София след посещение в родното си Оряхово.

„На всички прехвърли-топоковци, отговорни за състоянието на пътя Оряхово – Враца, желая здраве, дълголетие и всичко най-хубаво!“, написа иронично Юксел Кадриев към кадрите.

Той предупреди и останалите шофьори да бъдат изключително внимателни по трасето заради множеството неравности и опасни участъци.

Скандалната дупка между село Мраморен и Враца вече се превръща в истинска „знаменитост“ в социалните мрежи, след като все повече хора публикуват снимки и сигнали за щети по автомобилите си.

Шофьори коментират, че проблемът не е от вчера и питат кога Агенция „Пътна инфраструктура“ най-после ще реагира, преди да се стигне до по-тежък инцидент.

Местни жители също недоволстват, че участъкът е компрометиран от дълго време, а ремонт така и не започва.

„Да видим кога чиновниците от АПИ ще решат, че това ги засяга“, коментират гневно хора от региона. цитирани от Шоу Блиц.