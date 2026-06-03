Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите

Водещият на Новините по bTV Юксел Кадриев стана поредната жертва на опасна дупка по пътя между Оряхово и Враца, след като автомобилът му попаднал в огромен трап на пътното платно и спукал гума. Новинарят публикува снимка от неприятния инцидент в социалните мрежи.
На кадъра се вижда автомобилът му, останал край пътя, както и дълбоката яма в асфалта, която според местни шофьори от дни създава сериозен риск за движението.
Очевидно журналистът е пътувал към София след посещение в родното си Оряхово.
„На всички прехвърли-топоковци, отговорни за състоянието на пътя Оряхово – Враца, желая здраве, дълголетие и всичко най-хубаво!“, написа иронично Юксел Кадриев към кадрите.
Той предупреди и останалите шофьори да бъдат изключително внимателни по трасето заради множеството неравности и опасни участъци.
Скандалната дупка между село Мраморен и Враца вече се превръща в истинска „знаменитост“ в социалните мрежи, след като все повече хора публикуват снимки и сигнали за щети по автомобилите си.
Шофьори коментират, че проблемът не е от вчера и питат кога Агенция „Пътна инфраструктура“ най-после ще реагира, преди да се стигне до по-тежък инцидент.
Местни жители също недоволстват, че участъкът е компрометиран от дълго време, а ремонт така и не започва.
„Да видим кога чиновниците от АПИ ще решат, че това ги засяга“, коментират гневно хора от региона. цитирани от Шоу Блиц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юкиту
За една спукана гума се цупи. Кой да я плати
12:33 03.06.2026
2 Ха,ха
Коментиран от #3
12:33 03.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Ха,ха":🚗Да е доволен, че не са му написали акт за несъобразена скорост🚓
12:36 03.06.2026
4 ДрайвингПлежър
12:37 03.06.2026
5 мъкаааа
12:39 03.06.2026
6 Киро
12:40 03.06.2026
7 таквизи ми работи
12:40 03.06.2026
8 Накъде с тия галоши?
Коментиран от #21
12:46 03.06.2026
9 Мотикаря реборн
12:46 03.06.2026
10 Лаик
12:48 03.06.2026
11 Независимо че всички от орахово
на него му съчувствам защото е добър и младоженец :)
12:48 03.06.2026
12 Нексус
Още повече, че такива дупкинса докладвани на уейз-а.
12:49 03.06.2026
13 Компира
12:49 03.06.2026
14 ккк
12:53 03.06.2026
15 Пурко
12:55 03.06.2026
16 народа
12:55 03.06.2026
17 искам да го попитам
13:04 03.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Браво !
13:15 03.06.2026
20 Реалист
До коментар #18 от "кой мy дpeмe":Отдавна съм спрял да гледам колониални телевизии като БТВ в които всичко е изкривено, както иска господаря.
13:17 03.06.2026
21 Ей галош
До коментар #8 от "Накъде с тия галоши?":Не виждаш ли ,че това е патерица
/Резервна гума/
13:26 03.06.2026