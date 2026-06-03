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Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите

Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите

3 Юни, 2026 12:31 1 249 21

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  • кола-
  • спукана гума

Новинарят снима спуканата си гума и опасната дупка на междуградския път

Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият на Новините по bTV Юксел Кадриев стана поредната жертва на опасна дупка по пътя между Оряхово и Враца, след като автомобилът му попаднал в огромен трап на пътното платно и спукал гума. Новинарят публикува снимка от неприятния инцидент в социалните мрежи.

На кадъра се вижда автомобилът му, останал край пътя, както и дълбоката яма в асфалта, която според местни шофьори от дни създава сериозен риск за движението.

Очевидно журналистът е пътувал към София след посещение в родното си Оряхово.

„На всички прехвърли-топоковци, отговорни за състоянието на пътя Оряхово – Враца, желая здраве, дълголетие и всичко най-хубаво!“, написа иронично Юксел Кадриев към кадрите.

Юксел Кадриев потроши колата си в дупка на пътя и се ядоса на институциите

Той предупреди и останалите шофьори да бъдат изключително внимателни по трасето заради множеството неравности и опасни участъци.

Скандалната дупка между село Мраморен и Враца вече се превръща в истинска „знаменитост“ в социалните мрежи, след като все повече хора публикуват снимки и сигнали за щети по автомобилите си.

Шофьори коментират, че проблемът не е от вчера и питат кога Агенция „Пътна инфраструктура“ най-после ще реагира, преди да се стигне до по-тежък инцидент.

Местни жители също недоволстват, че участъкът е компрометиран от дълго време, а ремонт така и не започва.

„Да видим кога чиновниците от АПИ ще решат, че това ги засяга“, коментират гневно хора от региона. цитирани от Шоу Блиц.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юкиту

    16 2 Отговор
    Цял живот срича по бтв, все на аванта живее, в държавно жилище. Приятелката му плаща сметките.
    За една спукана гума се цупи. Кой да я плати

    12:33 03.06.2026

  • 2 Ха,ха

    12 0 Отговор
    Дебнат в храсталаците за некое евро, дупките са подробности😂😂

    Коментиран от #3

    12:33 03.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха":

    🚗Да е доволен, че не са му написали акт за несъобразена скорост🚓

    12:36 03.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Може да си приказвате, но за мен строежа на магистрали преди да се оправят съществуващите пътища е безумие! Разхищение на ресурс! Еквивалента на пияница, който си купува 5 литра "вино" в картонена кутия и обяснява какъв е еликсир и колко е далавера да ти го налеят в алуминиево пликче, вместо да си вземе750 мл бутилка хубаво вино.

    12:37 03.06.2026

  • 5 мъкаааа

    4 1 Отговор
    пътя между Оряхово и Враца,където гарга не каца

    12:39 03.06.2026

  • 6 Киро

    6 0 Отговор
    Тол таксите,данъците за колите,глобите за нарушения по пътя,част от средствата за гражданска отговорност + средства от държавата и всички пътища могат да се ремонтират. А не за полицията БМВ-та!

    12:40 03.06.2026

  • 7 таквизи ми работи

    4 0 Отговор
    Довечера Юкси ще каже какво,къде и кога. В новините.

    12:40 03.06.2026

  • 8 Накъде с тия галоши?

    4 1 Отговор
    Да си види,че грам грайфер,грам протектор няма...

    Коментиран от #21

    12:46 03.06.2026

  • 9 Мотикаря реборн

    7 0 Отговор
    Това е много малка дупка, да не кажа неравност, която лесно може да се заобиколи и дори да нямаш съприкосновение с нея, освен ако не караш като луд. Изобщо колелата на автомобила нямат място точно там, на 5 см. от осевата линия, при нормално движение. Юксинян или е карал като луд, или е бил пиян на мотика и не е можел да намери правилната лента, в която да се движи.

    12:46 03.06.2026

  • 10 Лаик

    6 0 Отговор
    ДВИЖИЛ СЕ Е С НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ЗА РАЙОНА!

    12:48 03.06.2026

  • 11 Независимо че всички от орахово

    2 0 Отговор
    са нафукани,
    на него му съчувствам защото е добър и младоженец :)

    12:48 03.06.2026

  • 12 Нексус

    2 1 Отговор
    Трябва да не си особено умен, за да караш с такава скорост, че да не можеш да намалиш и да заобиколиш безопасно на такъв път.
    Още повече, че такива дупкинса докладвани на уейз-а.

    12:49 03.06.2026

  • 13 Компира

    2 0 Отговор
    Много мразим примaти, които карат, настъпвайки осевата линия. Търсил си го е - намерил си го е. Другият път - по таван. И да го чегъртаме от асфалта със зъболекарски комплект инструменти.

    12:49 03.06.2026

  • 14 ккк

    4 0 Отговор
    В София има по брутални дипки

    12:53 03.06.2026

  • 15 Пурко

    4 0 Отговор
    Туй на снимката ако е проблемната дупка, то нищо не е. На село да видите кви дупки имаме, то няма и асфалт, а преди 50 години е имало. Затуй карам джип с дебели гуми и маааалки джанти, а не тънки гуми с големи джанти, както е модерно у Софията.

    12:55 03.06.2026

  • 16 народа

    4 0 Отговор
    Много хора си трошат колите в дупки , но не са известни и не им се обръща внимание

    12:55 03.06.2026

  • 17 искам да го попитам

    1 0 Отговор
    Абе хей40,къде беше досега, когато двете прасета буквално изяждаха асфалта за пътища? Що не рива тогава?

    13:04 03.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Браво !

    0 0 Отговор
    Уцелил !

    13:15 03.06.2026

  • 20 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "кой мy дpeмe":

    Отдавна съм спрял да гледам колониални телевизии като БТВ в които всичко е изкривено, както иска господаря.

    13:17 03.06.2026

  • 21 Ей галош

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Накъде с тия галоши?":

    Не виждаш ли ,че това е патерица
    /Резервна гума/

    13:26 03.06.2026