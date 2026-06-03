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Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата

Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата

3 Юни, 2026 12:29 1 719 69

  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • дефицит-
  • разходи-
  • плащания

По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство

Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните пет години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи. Това са над 1,5 млрд. евро. Това каза финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“ и които едва сега излизат наяве.

„Много внимателно следя дискусията, която се разгоря през последните дни по повод очакваната процедура, която Европейската комисия ще обяви с доклада за Европейския семестър - процедура при свръхдефицит. За мен и за „Прогресивна България“ това е предизвестен сценарий. Прави ми впечатление, че той предизвиква силна изненада преди всичко у отговорните за настоящата финансова ситуация. И колкото по-агресивна е политическата интонация, с която се предлагат магически решения, толкова по-съпричастни към проблемите изглеждат анализаторите и коментаторите на решенията, довели до тази ситуация“, заяви още Донев.

По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство на 8 май 2026 г.

Министърът уточни, че в споменатите 2,2 млрд. лева влизат фактурирани, но неразплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и проекти на общините, включени в Закона за държавния бюджет на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    39 1 Отговор
    Дефицит 7,4% за първата четвърт.. Това значи фалит.

    12:30 03.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 28 Отговор
    Гълъба ще го скубем перо по перо.СКОРО!

    12:30 03.06.2026

  • 3 Мдаммм

    22 33 Отговор
    Льотчика да яхва Гълъба и да отлитат за Мацква най-добре!!!

    12:32 03.06.2026

  • 4 Перо

    25 15 Отговор
    Военен пенсионер ЗКПЧ - финансов министър!

    12:32 03.06.2026

  • 5 Грийн сок

    20 27 Отговор
    А от чекмеджетата излязоха
    не един а чифт зелени чорапи

    12:32 03.06.2026

  • 6 Трап

    27 6 Отговор
    Дефолта иде. Ганьо ще се реди с купони по магазините. Може и да си яде опинците. Или тухлите и хоросана, за които миналата година изсипа милиони. Пенсии, заплати и всички плащания ще бъдат замразени първо, както се и случи, а после и намалени. Честито на Ганьо. Територията скоро ще я закриваме. А аз мислех, че ще добута до 2050.

    12:33 03.06.2026

  • 7 Нексус

    27 17 Отговор
    Ако не ме лъже паметта, не беше ли правителството на Чайка Донева сключило договора с Боташ?
    Нека комунягата излезе пред нацията и да обясни защо договорът е за 13 години!

    Коментиран от #14

    12:33 03.06.2026

  • 8 И???

    19 17 Отговор
    С това оправдание ще управлявате?
    Защо няма спешни мерки?
    Защо не кажете как веднага реагирате?
    Никак!
    Защо Коцев не е в затвора?
    Какво става с Петрохан?
    Защо Теменужка е в Парламента, а а не подведена под отговорност?!

    Коментиран от #34

    12:34 03.06.2026

  • 9 Заради вас е

    10 6 Отговор
    Вие увеличихте дефицита за 1 месец двойно . НСИ с факти. До нова година ще опоскате съвсем държавата

    12:35 03.06.2026

  • 10 и кой управляваше през това време - ВИЕ

    20 17 Отговор
    Сега ще обяснявате защо е така.
    И най вече да се обясни за БОТАШ

    Взимате на пенсионерите 2 €
    а БОТАШКО е всеки ден по 500 000€

    12:35 03.06.2026

  • 11 Ами

    29 3 Отговор
    Съкращавайте администрация. Вдигнете ли данъците ще изгоните и малкото останали данъкоплатци.

    12:35 03.06.2026

  • 12 Скрити в кои чекмеджета бе Донев и

    36 3 Отговор
    защо не ги вземете от тези чекмеджета влезли там незаконно. Нали за това ви избрахме

    12:36 03.06.2026

  • 13 Пламен

    16 12 Отговор
    Гълъбчето е ,,работило" като ЗКПЧ.
    Който е ходил в казармата знае какви безделници и доносници бяха тея некадърници.

    Коментиран от #32

    12:36 03.06.2026

  • 14 Стойко

    14 27 Отговор

    До коментар #7 от "Нексус":

    Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.

    12:36 03.06.2026

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    30 6 Отговор
    Бацо Чекмеджана дето ви набута в Клуба на Богатите, как си мълчи, а? 😅

    12:36 03.06.2026

  • 16 А бе

    24 10 Отговор
    Гълъбче! Ами ти колко пъти беше служ. премиер в Радеви правителства? Че и министър .. И сега се сещаш за липси и изгубени пари в чекмеджета? Ами Боташ ,за благотворителност ли го смяташ? Нали пак ти си в какамангата?

    12:37 03.06.2026

  • 17 Тоя облещен неможач

    7 11 Отговор
    Тоя облещен и ококорен бетер асенчо неграмотник пак плямпа на ангро. Сега идва преводача, който е премиер да каже, че тая дупка не е дупка, а така да си правшм вягър на устата, та да ги дават по телевизията.....Какво ли ни чака още? Това е само на началото, а е толкова отчайващо.

    12:37 03.06.2026

  • 18 КАКТО И ПРЕДИ МЕРКЕЛ

    15 5 Отговор
    ТАКА И СЕГА УРСУЛА СИ МЪЛЧАТ И ПЕРАТ ПАРИ СЪС ТУУУП И ШИШ. ТОВА ГО ПИША ОТ ГОДИНА ДЕФИЦИТА БЕШЕ НЯКЪДЕ КЪМ 7% ОЩЕ ТОГАВА КОЛКОТО И БАНАЛНО ДА ЗВУЧИ ТОВА СЕ ДОКАЗВА.

    12:37 03.06.2026

  • 19 Защо?

    15 7 Отговор
    Не се приеме за нелигитимно присъединяването ни към Еврозоната извършено по криминален начин..

    Или мислите, че ще ви слушаме глупостите и наблюдавамеж умишленото ви бездействие?

    Коментиран от #23

    12:38 03.06.2026

  • 20 Само да добавя

    18 1 Отговор
    Затова депутатите да дадат пример - намаляват заплати, разходки, автомобили, охрана и прочее екстри. Народът ще им ръкопляска.

    12:39 03.06.2026

  • 21 ЕТО КАК ЩЕ СПЕСТИ ПАРИ

    10 2 Отговор
    Държавен вестник публикува увеличение от € 3000 на месец за всеки народен представител

    12:40 03.06.2026

  • 22 гражданин

    17 2 Отговор
    Нищо ново не чуваме. Това го знаем. Че ще теглите нов дълг. И тота го знаем. Кажете за силовите министерства. Там се раздават на всеки три месеца премии под формата на оценки без никакви критерии. Там има има едни пенсионери които ако се задълбаете с проблема ще се окаже че и незаконно се вземат. А се взимат и пенсия и заплата.

    12:40 03.06.2026

  • 23 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Защо?":

    Ганчо трябва пръв да внедри цифровото евро, защото с хартиеното изкара точно 3 месеца и фалира.

    12:40 03.06.2026

  • 24 Мдаа

    19 8 Отговор
    Герберасите защо мислите, че сдадоха властта толкова лесно? Откраднаха каквото можаха и други да се оправят след тях. Гнилата тиквата е заложила бомби навсякъде.

    Коментиран от #38

    12:41 03.06.2026

  • 25 Аз съм доволен от управлението на РР

    12 11 Отговор
    Всеки ден , все по ясно става че са неможещи

    и излъгаха здраво гласувалите за тях.

    Живейте на широко това лято, защото Радевата зима ще е жестока.

    По страшна от Виденовата

    12:41 03.06.2026

  • 26 Така е

    17 5 Отговор
    А Тиквата даде 6 млрд за 2 строшени самолета, докато пенсионерите в България мизерстваха. Даде и много милиарди за украинските фашисти, които си живееха като царе на Слънчев бряг, докато родителите ни се чудеха как да изкарат с 1 кисело мляко до следващата пенсия.

    12:42 03.06.2026

  • 27 Вие ако поседите

    11 5 Отговор
    Още малко да не вземе да стане 50 % тоя дефицит 😂😂😂😂
    Важното е, че върнахте мистър Боташ в държавната администрация. Сега като подпише още 2-3 добри договора и ще оправим нещата 😂😂😂😂😂
    Нали знаете, че колкото повече еевете пред ЕС, толкова повече ще плащаме всички 😂😂😂
    Я ми кажете, защо вземаме 15 пъти по-малко пари от Полша от ЕС. Да не сме по-богати. Даже и от Румъния и Лихтенщайн 😂😂😂😂😂

    12:42 03.06.2026

  • 28 хоминид

    8 3 Отговор
    Пачките с евраци са гълъби,кацащи в джобовете на разни началници.

    12:42 03.06.2026

  • 29 Смех бате

    5 9 Отговор
    Трол-бригадата на Лойко и Сви ня та ще си изпочупи пръстите по клавиатурите.

    12:44 03.06.2026

  • 30 икономист

    7 3 Отговор
    Очаквах дефицита да е към 4,1 до към 4.7 % , но чак 7,4 % е много

    12:45 03.06.2026

  • 31 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ

    9 2 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ, И КАК ЗА 1 ГОДИНА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ИЗХАРЧИЛ ПАРИИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА 4 ГОДИНИ, МНОГО ЛЪЖЕШ ГЪЛЪБЕ

    12:46 03.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ТОНЕВ

    6 7 Отговор
    ТУКА ВЪВ ФОРУМА ИМА ДОСТА ТИКВО-ПРА СЕТА , МИРИШЕ ЯКО !!!!!

    12:49 03.06.2026

  • 34 Aлфа Bълкът

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "И???":

    Венци Чикагото го каза, Бойко и Пеевски имат видео как Радев прави тройка с двама от гардовете си от НСО.
    Сега ще го ползват да обере пешкира и да ги изпере.

    12:52 03.06.2026

  • 35 народа

    13 4 Отговор
    Какво е правило правителството на Желязков , че и това преди него ? Какви са тези огромни дефицити ? Някой няма ли да понесе отговорност .Такъв дефицит явно е имало и прди влизането на еврото , но са подали фалщиви данни .Това не е ли диверсия срещу финансовата система на държавата .Трябва да има разследвания , не пак да се минава в режим реплика-дуплика

    Коментиран от #42

    12:52 03.06.2026

  • 36 Панев

    5 8 Отговор
    Квичите ли ТР ол чета на Лойко и Шиши :)

    Коментиран от #56

    12:53 03.06.2026

  • 37 Мдаммм

    9 3 Отговор
    Риве кат девочка.И туй ми било генерал?Абе некой да те бутал зорлем МП да ставаш?

    12:53 03.06.2026

  • 38 Сириознуу?

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа":

    Това,което твърдиш е така,ама Льотчика кой го подкукуроса да става МП,ъ???

    12:57 03.06.2026

  • 39 Бойко Българоубиец

    6 5 Отговор
    Тия 7% ги търсете в дубай и барцелона 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    12:57 03.06.2026

  • 40 Пламен

    6 3 Отговор
    Копейките обуха зелени чорапи , а сега разбрах колко са прозти. :)

    12:58 03.06.2026

  • 41 нннн

    3 7 Отговор
    Предишните управляващи са минирали пилето, преди да се изтеглят.
    И Радев да отложи тия плащания. Потърпевшите да си ги търсят от предишните управляващи.
    Ще имат да вземат.

    12:59 03.06.2026

  • 42 Нексус

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "народа":

    Дефицитите започнаха при Хасан Василев, който всеки понеделник теглеше по 500 милиона.
    Познай от първия път - кой назначи Кокорчо?

    13:01 03.06.2026

  • 43 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Е,па,Гълъба къде беше през тия години? Нали и той бъркаше в кацата с меда като служебен мин.пред?Кво са справи на "дръж ми шапката"?

    13:05 03.06.2026

  • 44 Кат Не Знаеш !

    3 0 Отговор
    Как Да Харчиш !

    Не Трябва !

    Да правиш !

    Бюджет !

    13:06 03.06.2026

  • 45 Само така

    1 1 Отговор
    А тия дето квичат, поименно

    13:07 03.06.2026

  • 46 Пламен

    8 0 Отговор
    От чекмеджето ,,Боташ" излезе ли нещо?

    13:08 03.06.2026

  • 47 Иво

    7 0 Отговор
    Стана ясно, че Боташко няма да арестува Бокич и Свинич. Че най-опасните олигарси са пенсионерите, затова им намаляват пенсиите, щото не всички щели да умрат! ПРОГРЕСИВНИ НАГЛЕЦИ!

    13:09 03.06.2026

  • 48 Пенчо

    5 0 Отговор
    Няма друга държава в света, бивше ЗКПЧ да стане министър на финансите !

    Коментиран от #58

    13:10 03.06.2026

  • 49 Гугутката

    3 1 Отговор
    много лъже и то яко. Некадърниците трябва наесен да си ходят! Това не се търпи! Защо не внесоха редовен бюджет!

    13:10 03.06.2026

  • 50 То това е Парадокса !

    2 0 Отговор
    Тези които имаха правото и възможността !

    Да пресекат Това !

    Сега са отново В Парламента !

    И Управлението на Страната !

    Коментиран от #53, #59

    13:11 03.06.2026

  • 51 Реперендум

    1 1 Отговор
    Сега е момента да се докаже че не трябваше да се въвежда еврото.

    Коментиран от #68

    13:12 03.06.2026

  • 52 Свидетел

    0 0 Отговор
    Огромните заплати на военните, полицаите и ,,заплатите за Украйна"! Какво очаквахте? КОЧИНА!

    13:12 03.06.2026

  • 53 Със Стари Ку --- - ви !

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "То това е Парадокса !":

    Нов Бардак !

    Не става !

    Хората са го Казали !

    13:13 03.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Един

    0 0 Отговор
    в чекмеджета , друг в Ботош , все червени лъжци и крадци ! Страдат България и българския народ !

    13:14 03.06.2026

  • 56 Коментар до 36

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Панев":

    не квичиме,
    Радваме се че се насадихте и ни насадихте

    Най доброто предстои

    13:14 03.06.2026

  • 57 Ми то това го пише и в жалбата до

    0 0 Отговор
    Европейския съд, внесена от адвокат Ченалова, доц Сарийски на проф Румен Гечев преди Нова година...Също бяхте излъгали за инфлацията и конвергенцията на доходите - плащатейте от джобовете си сега с оня от Банкя , хората нямат вина за вашите измами и престъпления с власт...Вие сте най- големите престъпници по държавните институции по всичко наоколо личи. Румен Радев защо не повика без йко Борисов и теменужка п---У---ткова в съда!?

    13:14 03.06.2026

  • 58 Защото нямат

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пенчо":

    В системата си ЗКПЧ- та! В другите държави има по- разработен апарат и ЗКПЧ- то е само една милост, за която могат да местаят!

    13:16 03.06.2026

  • 59 И още !

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "То това е Парадокса !":

    Не са Направили !

    Нищо !

    При Същите Възможности !

    13:16 03.06.2026

  • 60 Дани

    0 1 Отговор
    Това е НАСЛЕДСТВОТО ОТ ТАБУРЕТКАТА И ВОДОПАДА!ТЕ ТРЯБВА ДА ОГОВАРЯТ ЗА ВСИЧКО!!

    13:16 03.06.2026

  • 61 Защо не търсите Хаяшито с хотела за

    1 2 Отговор
    ...100 милиона в Борисовата градина!? Той изтегли 19 милиарда лева външен дълг за 2025 , а сега говорите за 7% дефицит къде са тия милиарди, що не разследвате!?

    13:17 03.06.2026

  • 62 ФАКТ

    2 1 Отговор
    СЕГА ХАРЕСВА ЛИ ВИ, МИЛИ БЪЛГАРИ КАК НИ УПРАВЛЯВАХА ГЕРБ И ДПС-НН ЗАЕДНО? МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАРАДИ ПРОТЕСТИТЕ ЖЕЛЯЗКОВ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА? НЕ ,НЕ Е, ЕТО ЗАРАДИ ТОВА Е - ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА Е ПРЕД ФАЛИТ - ЗА ДА НЕ КАЖА ФАЛИТ, ОКРАЛИ СА ВСИЧКО! КОЙТО И КАКВОТО ДА КАЖЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ, ЗАЩОТО ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ, ДРУГОТО Е ЛЪЖА. ТЕЗИ ХОРА ДОЙДОХА НА ВЛАСТ ПРЕДИ ПО-МАЛКО ОТ МЕСЕЦ, ТЕ НЕ СА ДОКАРАЛИ СТРАНАТА ДО ТОВА СЪСТОЯНИЕ! ТЕ СЕ МЪЧАТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА ВЪРЖАТ БЮДЖЕТ, Т.Е. ОТ НИЩО ДА НАПРАВЯТ НЕЩО. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ГИ КОРИ, ЗАЩОТО НЯМАТ НИКАКВА ВИНА! ВИНОВНИ СА БОРИСОВ, ПЕЕВСКИ И ШАЙКАТА ОКОЛО ТЯХ! ТОВА ГОВОРЯТ ФАКТИТЕ! ЛОШОТО Е ЧЕ ВСИЧКО СА ОКРАЛИ АВАНСОВО, Т.Е. И ЗА БЪДЕЩ ПЕРИОД - ДАТНЪК ПЕЧАЛБА 2026 Г., АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ФИРМИ БЕЗ ДА СВЪРШАТ НИКАКВА РАБОТА ИЛИ САМО 50% ОТ НЕЯ, А НА ФИРМИ, КОИТО Е ТРЯБВАЛО ДА СА ПЛАЩАЛИ ЗА СВЪРШЕНА РАБОТА НЕ СА ПЛАТИЛИ, ЧАСТ ОТ ДДС ЗА 2026 Г. И Т.Н.

    Коментиран от #66

    13:17 03.06.2026

  • 63 Майора

    3 1 Отговор
    Донев, много бързо забрави как Радева вдигнатият юмрук и платените от олигарси протести , свали законния кабинет на Борисов и докара своите рожби от ПП/ДБбнавласт , теглили големи заеми и докаралистранатадо това положение! Да не забрави и неизгодният договор с “Боташ” , сключен от твоя кабинет и ощетяваш всеки ден страната с над 500 000 €! И стига с мантрата евро , ако не беше то инфлацията щеше да е двойно повече!

    13:18 03.06.2026

  • 64 Хаха

    0 1 Отговор
    За 3 милиарда евро в чекмеджета от Боташ ли говори Гълъбарника...

    13:20 03.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Щом не арестуваш крадците

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "ФАКТ":

    И не конфискуваш имотите и банковите им сметки включително и в чужбина, значи ти си виновен и ти поемаш цяла вина за техните кражби..

    13:20 03.06.2026

  • 67 Така де

    1 1 Отговор
    и като въртите плочата за Боташ... вие от Герб и ПП-ДБ се чувствате помежду си по-малко оср али се ли.?! защото цялата отговорност за ситуацията е ваша!1000 %!

    13:22 03.06.2026

  • 68 ЧОВЕК

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Реперендум":

    СТИГА ПОПУЛИЗЪМ, ДА НЕ КАЖЕ ПРОСТОТИИ! ТАКА ЛИ СЕ ИЗЛИЗА ОТ ЕВРОЗОНА, ЕС ИЛИ НАТО? ХОП, ЩРАКВАШ С ПРЪСТИ И ГОТОВО, ЧЕ ДОРИ И РЕФЕРЕНДУМ ДА ИМА, ЩЕ ТРЯБВА ДА МИНАТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ. ИМА СИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ. НА АНЛИЯ ТОЛКОВА ИМ ОТНЕ И ТО ПАК СЛЕД РЕФЕРЕНДУМ.
    МОМЕНТА БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА, КОГАТО ГЕН. РАДЕВ ПУСНА ПИСМО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НЕВЗРАЧНАТА, НО ГОНЕЩАТА СИ ИНТЕРЕСИТЕ КИСЕЛОВА ГО ХВЪРЛИ В КОШЧЕТО. ДА БЯХМЕ ИЗЛЕЗЛИ И ДА ГИ ИЗМЕТЕМ, ТОГАВА БЕШЕ ВРЕМЕТО, А СЕГА СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА. ТОВА БЕШЕ БЕЗУМИЕ И КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ГО ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА НАРУШЕНИЕ ПО КОНСТИТУЦИЯ. НЕ СМЕ НАРОД,ТОВА Е!

    13:26 03.06.2026

  • 69 Някой

    0 0 Отговор
    Някой наивник вярва ли още, че сме изпълнявали критериите за еврозоната? Където се изискваше да сме до трите държави с анй-добри показатели - преди говорено за 1.4-1.5% инфлация. И измислен праг от 2.8%.
    Да режат заплатите в държавната администрация. От всичко над минималната работна на процент. Така от по-големите ще отрежат повече.
    Да махнат всичко свързана с математически средна работна заплата - тя е нереална. Да вземат човека по средата в частният сектор и да дефинират средна работна заплата в държавният равна на нея. На коефициенти да разпределят вътрешно.
    Да дефинират максимален процент от работещите в държавният сектор, като освен за напускащи да се изискват разрешения и по оценки за необходимост за повече.

    13:29 03.06.2026

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