Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4% заради разходи, скрити по чекмеджетата

Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните пет години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи. Това са над 1,5 млрд. евро. Това каза финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет.
По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“ и които едва сега излизат наяве.
„Много внимателно следя дискусията, която се разгоря през последните дни по повод очакваната процедура, която Европейската комисия ще обяви с доклада за Европейския семестър - процедура при свръхдефицит. За мен и за „Прогресивна България“ това е предизвестен сценарий. Прави ми впечатление, че той предизвиква силна изненада преди всичко у отговорните за настоящата финансова ситуация. И колкото по-агресивна е политическата интонация, с която се предлагат магически решения, толкова по-съпричастни към проблемите изглеждат анализаторите и коментаторите на решенията, довели до тази ситуация“, заяви още Донев.
По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство на 8 май 2026 г.
Министърът уточни, че в споменатите 2,2 млрд. лева влизат фактурирани, но неразплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и проекти на общините, включени в Закона за държавния бюджет на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:30 03.06.2026
2 Последния Софиянец
12:30 03.06.2026
3 Мдаммм
12:32 03.06.2026
4 Перо
12:32 03.06.2026
5 Грийн сок
не един а чифт зелени чорапи
12:32 03.06.2026
6 Трап
12:33 03.06.2026
7 Нексус
Нека комунягата излезе пред нацията и да обясни защо договорът е за 13 години!
Коментиран от #14
12:33 03.06.2026
8 И???
Защо няма спешни мерки?
Защо не кажете как веднага реагирате?
Никак!
Защо Коцев не е в затвора?
Какво става с Петрохан?
Защо Теменужка е в Парламента, а а не подведена под отговорност?!
Коментиран от #34
12:34 03.06.2026
9 Заради вас е
12:35 03.06.2026
10 и кой управляваше през това време - ВИЕ
И най вече да се обясни за БОТАШ
Взимате на пенсионерите 2 €
а БОТАШКО е всеки ден по 500 000€
12:35 03.06.2026
11 Ами
12:35 03.06.2026
12 Скрити в кои чекмеджета бе Донев и
12:36 03.06.2026
13 Пламен
Който е ходил в казармата знае какви безделници и доносници бяха тея некадърници.
Коментиран от #32
12:36 03.06.2026
14 Стойко
До коментар #7 от "Нексус":Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.
12:36 03.06.2026
15 Гласове от зайчарника в Банкя
12:36 03.06.2026
16 А бе
12:37 03.06.2026
17 Тоя облещен неможач
12:37 03.06.2026
18 КАКТО И ПРЕДИ МЕРКЕЛ
12:37 03.06.2026
19 Защо?
Или мислите, че ще ви слушаме глупостите и наблюдавамеж умишленото ви бездействие?
Коментиран от #23
12:38 03.06.2026
20 Само да добавя
12:39 03.06.2026
21 ЕТО КАК ЩЕ СПЕСТИ ПАРИ
12:40 03.06.2026
22 гражданин
12:40 03.06.2026
23 честен ционист
До коментар #19 от "Защо?":Ганчо трябва пръв да внедри цифровото евро, защото с хартиеното изкара точно 3 месеца и фалира.
12:40 03.06.2026
24 Мдаа
Коментиран от #38
12:41 03.06.2026
25 Аз съм доволен от управлението на РР
и излъгаха здраво гласувалите за тях.
Живейте на широко това лято, защото Радевата зима ще е жестока.
По страшна от Виденовата
12:41 03.06.2026
26 Така е
12:42 03.06.2026
27 Вие ако поседите
Важното е, че върнахте мистър Боташ в държавната администрация. Сега като подпише още 2-3 добри договора и ще оправим нещата 😂😂😂😂😂
Нали знаете, че колкото повече еевете пред ЕС, толкова повече ще плащаме всички 😂😂😂
Я ми кажете, защо вземаме 15 пъти по-малко пари от Полша от ЕС. Да не сме по-богати. Даже и от Румъния и Лихтенщайн 😂😂😂😂😂
12:42 03.06.2026
28 хоминид
12:42 03.06.2026
29 Смех бате
12:44 03.06.2026
30 икономист
12:45 03.06.2026
31 ЗАЩО НЕ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ
12:46 03.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ТОНЕВ
12:49 03.06.2026
34 Aлфа Bълкът
До коментар #8 от "И???":Венци Чикагото го каза, Бойко и Пеевски имат видео как Радев прави тройка с двама от гардовете си от НСО.
Сега ще го ползват да обере пешкира и да ги изпере.
12:52 03.06.2026
35 народа
Коментиран от #42
12:52 03.06.2026
36 Панев
Коментиран от #56
12:53 03.06.2026
37 Мдаммм
12:53 03.06.2026
38 Сириознуу?
До коментар #24 от "Мдаа":Това,което твърдиш е така,ама Льотчика кой го подкукуроса да става МП,ъ???
12:57 03.06.2026
39 Бойко Българоубиец
12:57 03.06.2026
40 Пламен
12:58 03.06.2026
41 нннн
И Радев да отложи тия плащания. Потърпевшите да си ги търсят от предишните управляващи.
Ще имат да вземат.
12:59 03.06.2026
42 Нексус
До коментар #35 от "народа":Дефицитите започнаха при Хасан Василев, който всеки понеделник теглеше по 500 милиона.
Познай от първия път - кой назначи Кокорчо?
13:01 03.06.2026
43 Сатана Z
13:05 03.06.2026
44 Кат Не Знаеш !
Не Трябва !
Да правиш !
Бюджет !
13:06 03.06.2026
45 Само така
13:07 03.06.2026
46 Пламен
13:08 03.06.2026
47 Иво
13:09 03.06.2026
48 Пенчо
Коментиран от #58
13:10 03.06.2026
49 Гугутката
13:10 03.06.2026
50 То това е Парадокса !
Да пресекат Това !
Сега са отново В Парламента !
И Управлението на Страната !
Коментиран от #53, #59
13:11 03.06.2026
51 Реперендум
Коментиран от #68
13:12 03.06.2026
52 Свидетел
13:12 03.06.2026
53 Със Стари Ку --- - ви !
До коментар #50 от "То това е Парадокса !":Нов Бардак !
Не става !
Хората са го Казали !
13:13 03.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Един
13:14 03.06.2026
56 Коментар до 36
До коментар #36 от "Панев":не квичиме,
Радваме се че се насадихте и ни насадихте
Най доброто предстои
13:14 03.06.2026
57 Ми то това го пише и в жалбата до
13:14 03.06.2026
58 Защото нямат
До коментар #48 от "Пенчо":В системата си ЗКПЧ- та! В другите държави има по- разработен апарат и ЗКПЧ- то е само една милост, за която могат да местаят!
13:16 03.06.2026
59 И още !
До коментар #50 от "То това е Парадокса !":Не са Направили !
Нищо !
При Същите Възможности !
13:16 03.06.2026
60 Дани
13:16 03.06.2026
61 Защо не търсите Хаяшито с хотела за
13:17 03.06.2026
62 ФАКТ
Коментиран от #66
13:17 03.06.2026
63 Майора
13:18 03.06.2026
64 Хаха
13:20 03.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Щом не арестуваш крадците
До коментар #62 от "ФАКТ":И не конфискуваш имотите и банковите им сметки включително и в чужбина, значи ти си виновен и ти поемаш цяла вина за техните кражби..
13:20 03.06.2026
67 Така де
13:22 03.06.2026
68 ЧОВЕК
До коментар #51 от "Реперендум":СТИГА ПОПУЛИЗЪМ, ДА НЕ КАЖЕ ПРОСТОТИИ! ТАКА ЛИ СЕ ИЗЛИЗА ОТ ЕВРОЗОНА, ЕС ИЛИ НАТО? ХОП, ЩРАКВАШ С ПРЪСТИ И ГОТОВО, ЧЕ ДОРИ И РЕФЕРЕНДУМ ДА ИМА, ЩЕ ТРЯБВА ДА МИНАТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ. ИМА СИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕ ИЗИСКВАТ ВРЕМЕ. НА АНЛИЯ ТОЛКОВА ИМ ОТНЕ И ТО ПАК СЛЕД РЕФЕРЕНДУМ.
МОМЕНТА БЕШЕ МИНАЛАТА ГОДИНА, КОГАТО ГЕН. РАДЕВ ПУСНА ПИСМО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НЕВЗРАЧНАТА, НО ГОНЕЩАТА СИ ИНТЕРЕСИТЕ КИСЕЛОВА ГО ХВЪРЛИ В КОШЧЕТО. ДА БЯХМЕ ИЗЛЕЗЛИ И ДА ГИ ИЗМЕТЕМ, ТОГАВА БЕШЕ ВРЕМЕТО, А СЕГА СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА. ТОВА БЕШЕ БЕЗУМИЕ И КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ГО ПОТВЪРДИ, ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА НАРУШЕНИЕ ПО КОНСТИТУЦИЯ. НЕ СМЕ НАРОД,ТОВА Е!
13:26 03.06.2026
69 Някой
Да режат заплатите в държавната администрация. От всичко над минималната работна на процент. Така от по-големите ще отрежат повече.
Да махнат всичко свързана с математически средна работна заплата - тя е нереална. Да вземат човека по средата в частният сектор и да дефинират средна работна заплата в държавният равна на нея. На коефициенти да разпределят вътрешно.
Да дефинират максимален процент от работещите в държавният сектор, като освен за напускащи да се изискват разрешения и по оценки за необходимост за повече.
13:29 03.06.2026