Изследват произхода на Млечния път с нова технология

Учени оборудват един от най-мощните телескопи на Земята с нова технология, с помощта на която целят да разкрият как се е формирала нашата галактика в безпрецедентни подробности, съобщава Би Би Си.

Телескопът „Уилям Хершел“ (William Herschel) на остров Ла Палма, Испания, ще може да изследва 1000 звезди на час, докато каталогизира общо пет милиона, допълва БТА. Той е кръстен на астронома Уилям Хършел, който се счита за откривателя на инфрачервената радиация. През 2022 година се навършват 200 години от смъртта му.

2022 marks the 200th anniversary of the death of astronomer William Herschel, who in 1800 discovered infrared radiation. So it seems fitting that 200 years after his death that the JWST should peer into the depths of the universe with infrared. @HerschelMuseum @c_herschelsoc pic.twitter.com/MQf7MM2RDA