Рекордно количество водорасли задушават Карибите (ВИДЕО)

Рекордно количество водорасли задушават карибските брегове от Пуерто Рико до Барбадос - тонове кафява растителност убива дивата природа, пречи на туристическата индустрия и отделя токсични газове, предаде Асошиейтед прес, цитира БТА.



Повече от 24 милиона тона кафяви водорасли са покрили Атлантическия океан през юни спрямо 18,8 милиона тона през май, показват данните в месечен доклад, публикуван от Лабораторията за оптична океанография на университета на Южна Флорида. Тези количества са „нов исторически рекорд“.

More than 24 million tons of sargassum blanketed the Atlantic in June, shattering the all-time record set in 2018 by 20%, according to the University of South Florida’s Optical Oceanography Lab.



