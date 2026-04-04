Италия затяга мерките: край на свободния туризъм в най-посещаваните места

4 Април, 2026 15:51 2 308 5

От Капри до Венеция - нови ограничения срещу свръхтуризма променят начина, по който пътуваме

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Докато някои държави се опитват да привлекат повече туристи, други вече се борят с обратния проблем - свръхтуризма. По-достъпните полети и разнообразните възможности за настаняване през последните години доведоха до рязък ръст на пътуванията. Това носи приходи, но и сериозни неудобства за местните общности.

Ако допреди време недоволството идваше основно от жителите, днес и властите все по-активно въвеждат правила, такси и ограничения. Целта е да се постигне баланс между туризма и качеството на живот.

Италия е сред най-засегнатите. Страната, известна с dolce vita, кухнята и културното си наследство, буквално се задъхва от милионите посетители. Под заплаха са както ежедневието на местните, така и ценни исторически обекти.

От 2026 г. в страната влизат в сила нови, по-строги мерки. Ето част от тях:

Капри
Популярният остров има около 13 000 жители, но през лятото приема до 50 000 туристи дневно. Затова организираните групи вече не могат да надвишават 40 души. Освен това екскурзоводите трябва да използват слушалки вместо високоговорители, за да се намали шумът.

Флоренция
Градът въвежда ограничения в историческия си център под закрилата на ЮНЕСКО. Забранено е храненето на открито в зони като Понте Векио.
На десетки улици се ограничават ярките реклами, осветлението и временните конструкции, за да се запази автентичната атмосфера и да се намалят отпадъците.

Доломити
Планинските курорти също усещат натиска на масовия туризъм. В курорта Мадона ди Кампильо дневните ски карти са ограничени от 23 000 на 15 000.
В село Санта Мадалена се насърчава по-бавен туризъм - повече време на място, по-малко преминаване „на бегом“ и повече контакт с местната култура.

Венеция
Най-емблематичният пример остава туристическият данък. Въведен през 2024 г., той е насочен към еднодневните посетители, особено тези от круизни кораби.
Таксата важи в определени дни и часове, като трябва да се плати предварително чрез приложение. В противен случай цената се удвоява на място. Целта е да се ограничи масовият поток и да се защити крехката структура на града.

Италия ясно показва, че масовият туризъм вече има своята цена - и тя не винаги се измерва само в пари.


  • 1 а край на свободния туризъм

    19 1 Отговор
    от африка и други гладни кафяви туристи
    дето остават при вас като кърлежи и правят золуми

    за тях мълчите ама един ден ще ви превземат и шариа и ще ги обгрижвате

    15:58 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 поредния Джендър неориентиран

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    мрази живота си повече и от цъкачите бълнуващи за копейки

    16:06 04.04.2026

  • 4 До две и три

    0 0 Отговор
    И двамата сте айдиъти, публикуващи взаимноотричащи се неща.

    21:26 04.04.2026

  • 5 Браво на италианците

    1 2 Отговор
    не искат да са чистачи,перачи ,обслужващ персонал,ниско образовани професии.Те произвеждат тежка строителна техника и.др. и искат спокойствие.

    22:21 04.04.2026