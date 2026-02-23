Обявиха най-популярната туристическа дестинация за 2026 г. (СНИМКИ)

Португалският остров Мадейра, често определян като „Европейския Хавай“ заради субтропичния си климат и драматичните вулканични пейзажи, оглави глобалната класация за най-популярни туристически дестинации за 2026 г. Това показват последните награди Travelers’ Choice Awards на водещ американски туристически портал, базирани на хиляди потребителски оценки, публикувани през изминалата година, предава NOVA.

Разположен в Атлантическия океан, на около 1000 км югозападно от континентална Португалия, архипелагът Мадейра от години е сред предпочитаните места за целогодишен туризъм. Според организаторите на класацията островът впечатлява с разнообразен релеф – стръмни скали, лаврови гори, включени в списъка на ЮНЕСКО, ботанически градини и панорамни гледки към океана. Сред водещите фактори за високата оценка са и добрата туристическа инфраструктура, сигурността и устойчивите практики в сектора.

Особено внимание в селекцията се отделя на крайбрежието на Мадейра. Плажът Калиета е посочен като един от най-предпочитаните – с изкуствено внесен златист пясък, защитена зона за къпане и модерно яхтено пристанище. Районът предлага условия за водни спортове като уиндсърф, кану и гмуркане, а през последните години се утвърждава и като център за морски туризъм.

В столицата Фуншал зоната Лидо остава сред най-посещаваните места. Комплексът разполага с открити соленоводни басейни с директен достъп до океана, алеи за разходка и множество ресторанти. Островът привлича и почитателите на голфа – игрищата Palheiro Golf и Santo da Serra Golf Club редовно присъстват в европейски класации заради локацията си сред планински и океански панорами.

Туристическият бум на Мадейра отразява все по-масовото търсене на дестинации, които съчетават природа, активен туризъм и по-умерен поток от посетители в сравнение с традиционните средиземноморски курорти. По данни на португалските туристически власти островът е отчел рекорден брой нощувки през последните две години, като значителна част от туристите са от Германия, Великобритания, Франция и САЩ.

Класацията за 2026 г. включва разнообразни градове и региони от няколко континента, което отразява глобалното възстановяване на туризма и разширяването на предпочитанията към по-екзотични или културно наситени локации.

Това са 10-те най-популярни туристически дестинации в света за 2026 г., според потребителските оценки:

Мадейра, Португалия Тбилиси, Грузия Чикаго, САЩ Куи Нхон, Виетнам Пуерто Ескондидо, Мексико Милано, Италия Глазгоу, Великобритания Абу Даби, ОАЕ Ресифе, Бразилия Сан Карлос де Барилоче, Аржентина

Анализатори отбелязват, че списъкът съчетава както утвърдени метрополиси, така и по-малко познати, но динамично развиващи се туристически центрове, което показва все по-голямата роля на онлайн оценките и личния опит при избора на пътуване.