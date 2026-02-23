Обявиха най-популярната туристическа дестинация за 2026 г. (СНИМКИ)

Португалският остров Мадейра, често определян като „Европейския Хавай“ заради субтропичния си климат и драматичните вулканични пейзажи, оглави глобалната класация за най-популярни туристически дестинации за 2026 г. Това показват последните награди Travelers’ Choice Awards на водещ американски туристически портал, базирани на хиляди потребителски оценки, публикувани през изминалата година, предава NOVA.
Разположен в Атлантическия океан, на около 1000 км югозападно от континентална Португалия, архипелагът Мадейра от години е сред предпочитаните места за целогодишен туризъм. Според организаторите на класацията островът впечатлява с разнообразен релеф – стръмни скали, лаврови гори, включени в списъка на ЮНЕСКО, ботанически градини и панорамни гледки към океана. Сред водещите фактори за високата оценка са и добрата туристическа инфраструктура, сигурността и устойчивите практики в сектора.
Особено внимание в селекцията се отделя на крайбрежието на Мадейра. Плажът Калиета е посочен като един от най-предпочитаните – с изкуствено внесен златист пясък, защитена зона за къпане и модерно яхтено пристанище. Районът предлага условия за водни спортове като уиндсърф, кану и гмуркане, а през последните години се утвърждава и като център за морски туризъм.
В столицата Фуншал зоната Лидо остава сред най-посещаваните места. Комплексът разполага с открити соленоводни басейни с директен достъп до океана, алеи за разходка и множество ресторанти. Островът привлича и почитателите на голфа – игрищата Palheiro Golf и Santo da Serra Golf Club редовно присъстват в европейски класации заради локацията си сред планински и океански панорами.
Туристическият бум на Мадейра отразява все по-масовото търсене на дестинации, които съчетават природа, активен туризъм и по-умерен поток от посетители в сравнение с традиционните средиземноморски курорти. По данни на португалските туристически власти островът е отчел рекорден брой нощувки през последните две години, като значителна част от туристите са от Германия, Великобритания, Франция и САЩ.
Класацията за 2026 г. включва разнообразни градове и региони от няколко континента, което отразява глобалното възстановяване на туризма и разширяването на предпочитанията към по-екзотични или културно наситени локации.
Това са 10-те най-популярни туристически дестинации в света за 2026 г., според потребителските оценки:
- Мадейра, Португалия
- Тбилиси, Грузия
- Чикаго, САЩ
- Куи Нхон, Виетнам
- Пуерто Ескондидо, Мексико
- Милано, Италия
- Глазгоу, Великобритания
- Абу Даби, ОАЕ
- Ресифе, Бразилия
- Сан Карлос де Барилоче, Аржентина
Анализатори отбелязват, че списъкът съчетава както утвърдени метрополиси, така и по-малко познати, но динамично развиващи се туристически центрове, което показва все по-голямата роля на онлайн оценките и личния опит при избора на пътуване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
12:06 23.02.2026
2 Като
12:14 23.02.2026
3 Великденски остров
12:20 23.02.2026
4 3333
12:24 23.02.2026