От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“

"С живописни къщи, калдъръмени улици, впечатляващо крайбрежие и кристално сини води, мястото лесно може да бъде сбъркано със сърцето на Амалфийското крайбрежие. Един от най-старите морски градове в България - Созопол, се оказва скрито бижу, което предлага сходна атмосфера, но без високите цени на популярната италианска дестинация. Градът пресъздава очарованието на ривиерата, като съчетава ресторанти, плажове и значително по-достъпни цени." Това се разказва в материал на Daily Mail, цитиран от btvnovinite.bg.

През последните години България отчита сериозен ръст в туризма, като през 2025 г. страната е посетена от над 13,6 милиона чуждестранни туристи, което е увеличение с 2,7% спрямо предходната година. Ниските разходи в сравнение с други европейски дестинации, съчетани с красиви пейзажи и плажове, правят страната все по-предпочитана, включително от британски туристи.

Експерти в туристическия сектор определят България като отличен избор за бюджетна почивка. Лора Евънс-Фиск от компанията eurochange подчертава, че въпреки присъединяването на страната към еврозоната, цените на храната, настаняването и напитките остават значително по-ниски в сравнение с популярни дестинации като Гърция, Испания и Италия. Бира може да струва под 2 евро, а хранене – около 10 евро.

Созопол предлага слънчево време и дълги пясъчни плажове, а атмосферата му напомня на места като Амалфийско крайбрежие, Позитано и Чинкуе Тере. Старият град е изпълнен с традиционни дървени къщи и тесни улички с изглед към морето. В сравнение с близкия Слънчев бряг, тук обстановката е по-спокойна, което го прави подходящ за културен и релаксиращ отдих. Многобройните ресторанти по скалите предлагат морски дарове и впечатляващи гледки към залеза, коментира британското издание.

Созопол не е единственото място, което заслужава внимание. Районът на Синеморец и плажът Велека често се сравняват с гръцки острови като Закинтос и Кефалония. Черноморското крайбрежие на България набира популярност с пейзажи, напомнящи на Крит и Йонийските острови – със златисти плажове, тюркоазени води, заливи и спокойни исторически градчета.

Синеморец остава сравнително непозната дестинация, но впечатлява с уникалния си релеф, където река Велека се влива в морето. Пясъчна ивица разделя реката от морето, давайки възможност за избор между сладка и солена вода, посочва Daily Mail.

За тези, които търсят алтернатива на Алгарве, но на по-ниска цена, подходящи са Тюленово и Варвара. Тези малки крайбрежни селища, разположени на около 60 км северно от Варна, предлагат драматични скалисти пейзажи и множество морски пещери, идеални за разходки с лодка, каяк и гмуркане.

През юли околните полета край Тюленово се покриват с безкрайни слънчогледови насаждения, които при залез създават впечатляващи гледки за снимки.

България все по-уверено се утвърждава като достъпна и красива алтернатива на най-известните европейски морски дестинации, посочва още британското издание.