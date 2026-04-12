От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“

От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“

12 Април, 2026 10:37 579 9

Скрито бижу с кристално сини води, но бирата е €2 евро, а храната - €10

От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

"С живописни къщи, калдъръмени улици, впечатляващо крайбрежие и кристално сини води, мястото лесно може да бъде сбъркано със сърцето на Амалфийското крайбрежие. Един от най-старите морски градове в България - Созопол, се оказва скрито бижу, което предлага сходна атмосфера, но без високите цени на популярната италианска дестинация. Градът пресъздава очарованието на ривиерата, като съчетава ресторанти, плажове и значително по-достъпни цени." Това се разказва в материал на Daily Mail, цитиран от btvnovinite.bg.

През последните години България отчита сериозен ръст в туризма, като през 2025 г. страната е посетена от над 13,6 милиона чуждестранни туристи, което е увеличение с 2,7% спрямо предходната година. Ниските разходи в сравнение с други европейски дестинации, съчетани с красиви пейзажи и плажове, правят страната все по-предпочитана, включително от британски туристи.

Експерти в туристическия сектор определят България като отличен избор за бюджетна почивка. Лора Евънс-Фиск от компанията eurochange подчертава, че въпреки присъединяването на страната към еврозоната, цените на храната, настаняването и напитките остават значително по-ниски в сравнение с популярни дестинации като Гърция, Испания и Италия. Бира може да струва под 2 евро, а хранене – около 10 евро.

Созопол предлага слънчево време и дълги пясъчни плажове, а атмосферата му напомня на места като Амалфийско крайбрежие, Позитано и Чинкуе Тере. Старият град е изпълнен с традиционни дървени къщи и тесни улички с изглед към морето. В сравнение с близкия Слънчев бряг, тук обстановката е по-спокойна, което го прави подходящ за културен и релаксиращ отдих. Многобройните ресторанти по скалите предлагат морски дарове и впечатляващи гледки към залеза, коментира британското издание.

От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“
Снимкa: Shutterstock

Созопол не е единственото място, което заслужава внимание. Районът на Синеморец и плажът Велека често се сравняват с гръцки острови като Закинтос и Кефалония. Черноморското крайбрежие на България набира популярност с пейзажи, напомнящи на Крит и Йонийските острови – със златисти плажове, тюркоазени води, заливи и спокойни исторически градчета.

Синеморец остава сравнително непозната дестинация, но впечатлява с уникалния си релеф, където река Велека се влива в морето. Пясъчна ивица разделя реката от морето, давайки възможност за избор между сладка и солена вода, посочва Daily Mail.

За тези, които търсят алтернатива на Алгарве, но на по-ниска цена, подходящи са Тюленово и Варвара. Тези малки крайбрежни селища, разположени на около 60 км северно от Варна, предлагат драматични скалисти пейзажи и множество морски пещери, идеални за разходки с лодка, каяк и гмуркане.

От Daily Mail определиха Созопол като „българското Амалфи“
Снимкa: Shutterstock

През юли околните полета край Тюленово се покриват с безкрайни слънчогледови насаждения, които при залез създават впечатляващи гледки за снимки.

България все по-уверено се утвърждава като достъпна и красива алтернатива на най-известните европейски морски дестинации, посочва още британското издание.


  • 1 Хора, празник е все пак

    6 2 Отговор
    Не прекалявайте с Белото от сутринта! Сега да не кажете, че Влас е българското Монако.

    10:41 12.04.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Поздрави на Созопол! Любимо място!

    10:43 12.04.2026

  • 3 Фйкгф

    2 2 Отговор
    Кристално чисти води?

    10:49 12.04.2026

  • 4 Перничанин

    5 0 Отговор
    ахахахахах Само са забравилии снимка на местните баби аристократки как слагат 10 литрови туби за парко място и просторните тротоари където две деца не могат да се разминат. Иначе по цени не могат да ни стигнат, качестовото е компроментирано, ама нали други ще дойдат следващата година.

    10:51 12.04.2026

  • 5 Наче

    2 0 Отговор
    Тръбите с отходни води помагат за микрофлората на кристално чистите води. Мега пренаселено, никаква инфраструктура и масов проблем с паркирането помагат за спокойно прекарване на скъпата ви почивка. Созополис ТОП

    10:52 12.04.2026

  • 6 Верно

    1 1 Отговор
    Специално плажът в Созопол е много по-хубав от този в Монтеросо, на Чинкуе тере, а и на много места в прехвалената чужбина

    10:54 12.04.2026

  • 7 Да, ама не съвсем.

    1 0 Отговор
    Преди три дни бях в Несебър. Ресторант средно ниво. Цена на 100 гр. тарама 9,20 евро ???

    10:54 12.04.2026

  • 8 Идън

    0 0 Отговор
    На първата снимка- зад къщата имаше много смокини.С либето ги брахме и после пламнахме- сякаш излизахме от коприва...И тогава стопанката ни даде да се намажем с оцет... та се спасихме.Сега е по- красиво-

    11:00 12.04.2026

  • 9 Хмм

    0 0 Отговор
    Созопол носи българска атмосфера с дървените си възрожденски къщи и пясъчен плаж за разлика от многоетажните италиански хотели, поне снимките показват това

    11:01 12.04.2026