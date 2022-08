След злополучния годеж Деми Ловато си хвана ново гадже (СНИМКИ)

Изглежда, че в живота на Деми Ловато се появи място за нов мъж.

Изпълнителката на "Sorry Not Sorry" и музикантът Джутс оповестиха романса си с романтична среща в Ню Йорк. Двойката е била забелязана да се разхожда ръка за ръка в Ню Йорк на 16 август, а очевидец разказа пред E! News: "Изглеждаха изключително щастливи".

По време на разходката им, която включваше и спирка в италианския ресторант LAVO, Деми носеше кожено яке върху черна тениска и карирана пола за срещата, а Джутс - пуловер на звездички върху бяла тениска и сини дънки. Според очевидци двамата са се гушкали и целували по време на престоя в ресторанта, а на тръгване са се държали за ръце.

Срещата им идва малко повече от седмица, след като източник потвърди пред E! News, че Деми има нова връзка, но не разкри името на мъжа. "Деми е много щастлива и е на страхотно място в живота си", каза източникът на 8 август, "и има здравословна връзка с гадже музикант".

Това се случва и почти две години след раздялата на Деми с актьора Макс Ерих. Двамата се сгодиха през лятото на 2020 г., но се разделиха само няколко месеца по-късно след бурен скандал, при който фенове на певицата обвиниха Ерих, че от години си търси известна жена и вече бързо е хванал една.