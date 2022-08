Откриха нов вид динозавър

Човечеството е очаровано от динозаврите, откакто най-накрая започнахме да приемаме, че драконите вероятно не са истински. Вместо огнедишащи крилати небесни зверове, ние почти сме приели, че фосилите на ужасните гущери са най-доброто, което можем да получим, заедно с различните медии, свързани с тях.



Ето защо винаги е вълнуващо, когато бъде открит нов вид динозавър, особено когато това отваря цяла зона за потенциални епизоди от "Джурасик свят". В този случай изследователи от Южна Америка са открили изцяло нов вид динозавър и дори са създали цифрово пресъздаване на това как според тях може да е изглеждал, пише БГНЕС.



Според ScienceAlert изследователи от Фондацията за естествена история "Феликс де Азара" в Аржентина са открили нов динозавър, който са нарекли Jakapil kaniukura (или J. kaniukura). Този нов динозавър изглежда е живял през периода креда, който обикновено се оценява като период между 145 и 65 милиона години и завършва с изчезването на всички известни динозаври. Динозаврите от много късната креда са едни от най-известните в популярната култура, като например редуващият се героичен и/или злодейски Тиранозавър Рекс, стожерът на Крис Прат - Велоцираптор, и ботаникът на света на динозаврите - Трицератопс. Като цяло това поставя J. kaniukura в добра компания за другите зверове, сред които може да е живял в последния период от съществуването на динозаврите.



Възхитително е, че новият динозавър, известен като J. kaniukura, е бил малък, с тегло вероятно колкото на средна съвременна домашна котка. Според частичен скелет, намерен в провинция Рио Негро в Патагония, новият динозавър е бил брониран и е имал гребен от защитни шипове на гръбначния си стълб. В зряла възраст вероятно е бил дълъг около метър и половина и, ако се съди по клюна и мощните му зъби, е бил тревопасен, който се е хранел с твърди, дървесни растения.





