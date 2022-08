Бившата на Арнолд Шварценегер изплаши мрежата с тази СНИМКА

Появата на бившата съпруга на актьора Арнолд Шварценегер, племенница на бившия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, Мария Шрайвър без грим изплаши потребителите на мрежата, пише Daily Mail, предаде "Блиц".

Отбелязва се, че 66-годишната жена е била хваната, докато се разхожда в Лос Анджелиа. Тя е облякла прилепнала тениска и клин. Шрайвър не се е постарала да сложи малко грим и да приведе косата си в приличен вид. Вместо това тя е вързала небрежно косата си на кок.

Тези кадри бяха забелязани в Twitter. Потребителите стигнаха до извода, че американката е развалила красотата си с пластики и я сравниха с гущер.

Maria Shriver shocks fans as she steps out looking noticeably different without makeup in LA https://t.co/362BBFPLrk