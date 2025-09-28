Ема Уотсън е възхитена от решението на Памела Андерсън да захвърли грима

Британската актриса Ема Уотсън говори открито за отношението си към съвременните стандарти за красота в подкаста On Purpose, цитирана от списание People.

35-годишната звезда от „Хари Потър“ призна, че ѝ е трудно да се адаптира с ролята си на червените килими и кориците на списания.

„С публичността и славата, особено ако си жена, има определен блясък, с който вървиш ръка за ръка. Толкова завиждам на моите мъжки колеги, които могат да облекат тениска и просто да излязат, без да се притесняват дали изглеждат подходящо облечени за камера“, обясни тя.

Звездата подчерта възхищението си от американската актриса Памела Андерсън, която се отказа от грима и прегърна естествената си красота на червения килим.

„Уважение към Памела Андерсън за това, че направи това наскоро, дори не мога да ви опиша колко смелост е необходима, за да се направи това“, отбеляза тя.