Новини
Любопитно »
Ема Уотсън е възхитена от решението на Памела Андерсън да захвърли грима

Ема Уотсън е възхитена от решението на Памела Андерсън да захвърли грима

28 Септември, 2025 12:27 588 3

  • ема уотсън-
  • памела андерсън-
  • подкаст-
  • без грим

„Уважение към Памела Андерсън за това, че направи това наскоро, дори не мога да ви опиша колко смелост е необходима, за да се направи това“, отбеляза тя

Ема Уотсън е възхитена от решението на Памела Андерсън да захвърли грима - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Ема Уотсън говори открито за отношението си към съвременните стандарти за красота в подкаста On Purpose, цитирана от списание People.

35-годишната звезда от „Хари Потър“ призна, че ѝ е трудно да се адаптира с ролята си на червените килими и кориците на списания.

„С публичността и славата, особено ако си жена, има определен блясък, с който вървиш ръка за ръка. Толкова завиждам на моите мъжки колеги, които могат да облекат тениска и просто да излязат, без да се притесняват дали изглеждат подходящо облечени за камера“, обясни тя.

Звездата подчерта възхищението си от американската актриса Памела Андерсън, която се отказа от грима и прегърна естествената си красота на червения килим.

„Уважение към Памела Андерсън за това, че направи това наскоро, дори не мога да ви опиша колко смелост е необходима, за да се направи това“, отбеляза тя.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мюмюн

    0 0 Отговор
    показала си очите, и кво? ний очи всеки ден мачкаме

    13:09 28.09.2025