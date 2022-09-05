Кой има имен ден днес, 5 септември 2026 г. Честито!

На 5 септември православната църква отбелязва Св. пророк Захария и праведна Елисавета, родители на Св. Йоан Кръстител. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария.
Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара на Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Йоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци. Света Елисавета, пазена от Бога, заедно със сина си живеела в разтворилата се планина.
По Божие повеление за тях там се устроила пещера, избликнал извор с вода, а над пещерата израсла финикова палма, отрупана с обилен плод. Когато майката и синът искали да ядат, дървото се наклонявало, давайки им плодовете си за храна, а след това отново се изправяло.
Четиридесет дни след убийството на Захария Света Елисавета, майката на Предтечата, се представила в тази пещера, а Свети Йоан бил хранен от ангел до достигането на пълнолетие и пазен в пустинята до деня на явяването си пред израилтяните.
На 5 септември имен ден имат Захари и Елисавета, а също така и производните Зарко, Светлозар, Светлозара, Ели, Елза, Изабела, Хари, пише edna.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диабет Захариев
07:45 05.09.2022
2 Перо
08:41 05.09.2022
3 българин 777
07:24 05.09.2024
4 Захари и Елисавета
Защо ние православните да празнуваме юдейски празник
Коментиран от #5
09:21 05.09.2024
5 Елисавета
До коментар #4 от "Захари и Елисавета":Е сестра на Мария майката на Христос
И двете са въведени в храма
В кой храм?
Тогава църкви не е имало и Христос не е бил роден християнството не е съществувало значи те са въведени в синагога тоест те са юдеи
09:23 05.09.2024
6 Гост666
06:11 05.09.2025
7 Чао
06:14 05.09.2026
8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
глупостите на тия глyпаци от фикции беге
06:27 05.09.2026