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Урината на алпинистите топи ледниците на Еверест

Урината на алпинистите топи ледниците на Еверест

5 Септември, 2026 05:08, обновена 5 Септември, 2026 05:15 747 7

  • урина-
  • ледник-
  • непал-
  • хималаи-
  • еверест

Ново научно изследване предупреждава, че хилядите литри човешки отпадъци и изгарянето на горива в Базовия лагер застрашават критично ледника Кхумбу

Урината на алпинистите топи ледниците на Еверест - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Човешката дейност в Базовия лагер на Еверест (Everest Base Camp) генерира толкова голямо количество топлина, че оказва пряк пагубен ефект върху стабилността на околната среда. Ново международно проучване, публикувано в научното списание Regional Environmental Change, разкрива шокиращи данни: алпинистите и техните планински водачи буквално топят ледника Кхумбу със своята урина.

За да избегнат опасното обезводняване на голяма надморска височина, катерачите консумират огромни количества вода. Това води до колективното отделяне на над 6000 литра урина на ден в района на лагера. Докато твърдите човешки отпадъци се събират в контейнери и се извозват организирано надолу по планината, по-голямата част от урината се изхвърля директно върху леда. Със своята естествена телесна температура от около 37°C, тази течност отделя топлинна енергия, която според учените е способна да разтопи близо 154 тона лед и сняг в рамките само на един активен катерачески сезон.

Отоплението и готвенето усложняват ситуацията

Въпреки изненадващия фокус върху човешката урина, изследването посочва, че тя съставлява около 6% от антропогенното топлинно въздействие в лагера. Останалите 94% идват от изгарянето на изкопаеми горива. По време на 50-дневния пролетен сезон през 2023 г., близо 1600 палатки са използвали огромни количества втечнен нефтен газ (LPG), керосин и бензин за готвене, отопление на подове и електричество. Общо урината и горивата са допринесли за стопяването на близо 2500 тона лед.

Сателитни данни на Landsat от 1991 до 2023 г. показват, че повърхностната температура в рамките на Базовия лагер нараства средно с 0,28°C на година — темпо, което е два пъти по-бързо от това в останалите части на ледника Кхумбу. Основен двигател на този процес остават глобалните климатични промени, но локалният човешки отпечатък ускорява топенето катастрофално. Водещият автор на изследването Кхим Лал Гаутам (главен геопространствен инспектор на Непал) и неговият екип алармират, че струпването на хиляди хора на едно място е неустойчиво и препоръчват дългосрочно преместване на Базовия лагер на по-стабилен терен извън ледника.


Непал
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    14 1 Отговор
    А на бетономорието фекалните тръби се изливат директно в морето.

    Коментиран от #4

    05:22 05.09.2026

  • 2 Чу ли бре Танасе?🤥

    10 1 Отговор
    Значи от урината било, не е виновен Путин!

    05:28 05.09.2026

  • 3 Пълни тъпотии

    12 0 Отговор
    Затова ли се вдига нивото на океаните и моретата, от милиардите посетители. А на Дунав пада, уж в горното течение пиели много бира.

    05:29 05.09.2026

  • 4 а пък чугунумозъка ти

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    дрънка на кухо та се чува чак в унгария

    05:56 05.09.2026

  • 5 нашите мисирки копират от себеподбни

    5 1 Отговор
    тази статия е писана от някой пълен идиот

    05:57 05.09.2026

  • 6 Офанивен дефанзив

    3 0 Отговор
    И ако това е вярно защо тогава за последните десетки години никой не е построил тоалетни там? Поне ще е организирано и има някакъв контрол...

    06:07 05.09.2026

  • 7 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Да не говорим пък за въглеродния им отпечатък. Абсолютни кретени!

    06:19 05.09.2026