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Кой има имен ден днес, 18 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 18 юли 2026 г. Честито!

18 Юли, 2025 06:27, обновена 15 Юли, 2026 14:56 8 202 3

  • свети емилиан-
  • имен ден-
  • празник

Днес празнуват  Емил, Емилия, Емилиян/а. 

Кой има имен ден днес, 18 юли 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 18 юли Българската Православна Църква отбелязва деня на страдание на свети мъченик Емилиан, пише petel.bg.

Имен ден празнуват Емил, Емилия, Емилиян/а.

Какво говори първата буква от името ви:

Какъв сте, ако името ви започва с буквата Е. Е символизира необходимостта от самоизява, от обмяна на идеи, както и дипломатически способности, проницателност и известна бъбривост.

Тази буква предполага възможност за нервни сривове, базирани на сложните взаимоотношения с близките хора. „Е” говори за лесна приспособяемост, повишена сексуалност, често потискана от комплексираност.

Подсъзнателно звукът се възприема спокойно, без раздразнение.


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