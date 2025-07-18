Кой има имен ден днес, 18 юли 2026 г. Честито!

На 18 юли Българската Православна Църква отбелязва деня на страдание на свети мъченик Емилиан, пише petel.bg.
Имен ден празнуват Емил, Емилия, Емилиян/а.
Какво говори първата буква от името ви:
Какъв сте, ако името ви започва с буквата Е. Е символизира необходимостта от самоизява, от обмяна на идеи, както и дипломатически способности, проницателност и известна бъбривост.
Тази буква предполага възможност за нервни сривове, базирани на сложните взаимоотношения с близките хора. „Е” говори за лесна приспособяемост, повишена сексуалност, често потискана от комплексираност.
Подсъзнателно звукът се възприема спокойно, без раздразнение.
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1 Анонимен
06:59 18.07.2025
2 Един
08:13 18.07.2025
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:28 18.07.2025