Как 44 заселници основаха Лос Анджелис преди 245 години

Днес, 4 септември 2026 г., се навършват точно 245 години от едно от най-значимите събития в историята на Северна Америка – официалното основаване на град Лос Анджелис, Калифорния. На този ден през далечната 1781 г. група от едва 44 испански заселници, известни в историята като "Los Pobladores", полага основите на малко земеделско селище под егидата на испанската корона, превърнало се днес във втория по големина мегаполис в САЩ.
Историческите архиви показват, че инициативата е дело на испанския губернатор на Калифорния – Дон Фелипе де Неве. Новото селище е наречено с пищното име El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles („Селището на Нашата господарка, кралицата на ангелите“).
Кои са били първите заселници?
Противно на популярния мит, че основателите са били изцяло европейци, съвременните изследвания разкриват изключително богато етническо разнообразие. Групата се е състояла от 11 семейства (общо 22 възрастни и 22 деца), набрани от мексиканските провинции Сонора и Синалоа. Сред тях е имало хора от испански, индиански и африкански произход.
Според демографските анализи на Калифорнийския афроамерикански музей, повече от половината от първите жители са имали африкански или смесен корени. Това превръща Лос Анджелис в мултикултурно средище още от първата секунда на неговото съществуване.
От ранчо до глобален икономически център
В първите си десетилетия Лос Анджелис остава изолирано фермерско градче. Повратна точка в развитието му настъпва първо с обявяването на независимостта на Мексико през 1821 г., а по-късно и с преминаването на Калифорния към територията на САЩ след Мексиканско-американската война през 1848 г.
Днес наследството на първите 44 заселници е живо в историческия паметник "El Pueblo de Los Ángeles" в центъра на града, където имената им са изписани на специален монумент, привличащ милиони туристи ежегодно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
а сега американски ловци като на Сафари,
отстрелват мексиканските мигранти жени и деца
като нашественици с оптически мерници и Правителството си затваря очите!!
ФАКТ!!
Демокрация, Баце!
Коментиран от #11
16:41 04.09.2026
2 европейца
16:42 04.09.2026
3 Хааххх
16:44 04.09.2026
4 Сатана Z
16:44 04.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Колумбе, е б
17:00 04.09.2026
10 да ве да
Всички знаят, как започва тази американска история и как свършва с над 150 милиона избити индианци!
Коментиран от #13, #14
17:04 04.09.2026
11 шпекнаz
До коментар #1 от "Спецназ":много си нервна
17:04 04.09.2026
12 Так де
Сега са 245 години напред
17:06 04.09.2026
13 с тебе
До коментар #10 от "да ве да":150 мелеона и 1
17:07 04.09.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #10 от "да ве да":Колко ли милиона са избили руснаците за тая голяма империя.
17:07 04.09.2026