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Как 44 заселници основаха Лос Анджелис преди 245 години

Как 44 заселници основаха Лос Анджелис преди 245 години

4 Септември, 2026 16:33 576 14

  • заселници-
  • лос анджелис-
  • el pueblo de los ángeles-
  • сащ

Мултикултурните корени на мегаполиса: От малко селище в Нова Испания до световна столица на развлекателната индустрия

Как 44 заселници основаха Лос Анджелис преди 245 години - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 4 септември 2026 г., се навършват точно 245 години от едно от най-значимите събития в историята на Северна Америка – официалното основаване на град Лос Анджелис, Калифорния. На този ден през далечната 1781 г. група от едва 44 испански заселници, известни в историята като "Los Pobladores", полага основите на малко земеделско селище под егидата на испанската корона, превърнало се днес във втория по големина мегаполис в САЩ.

Историческите архиви показват, че инициативата е дело на испанския губернатор на Калифорния – Дон Фелипе де Неве. Новото селище е наречено с пищното име El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles („Селището на Нашата господарка, кралицата на ангелите“).

Кои са били първите заселници?

Противно на популярния мит, че основателите са били изцяло европейци, съвременните изследвания разкриват изключително богато етническо разнообразие. Групата се е състояла от 11 семейства (общо 22 възрастни и 22 деца), набрани от мексиканските провинции Сонора и Синалоа. Сред тях е имало хора от испански, индиански и африкански произход.

Според демографските анализи на Калифорнийския афроамерикански музей, повече от половината от първите жители са имали африкански или смесен корени. Това превръща Лос Анджелис в мултикултурно средище още от първата секунда на неговото съществуване.

От ранчо до глобален икономически център

В първите си десетилетия Лос Анджелис остава изолирано фермерско градче. Повратна точка в развитието му настъпва първо с обявяването на независимостта на Мексико през 1821 г., а по-късно и с преминаването на Калифорния към територията на САЩ след Мексиканско-американската война през 1848 г.

Как 44 заселници основаха Лос Анджелис преди 245 години

Днес наследството на първите 44 заселници е живо в историческия паметник "El Pueblo de Los Ángeles" в центъра на града, където имената им са изписани на специален монумент, привличащ милиони туристи ежегодно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    3 5 Отговор
    Град на мексиканците,

    а сега американски ловци като на Сафари,
    отстрелват мексиканските мигранти жени и деца

    като нашественици с оптически мерници и Правителството си затваря очите!!
    ФАКТ!!

    Демокрация, Баце!

    Коментиран от #11

    16:41 04.09.2026

  • 2 европейца

    4 4 Отговор
    245 години мбухахаха, къщата на баба ми е на повече години от "прочутия" краварски град

    16:42 04.09.2026

  • 3 Хааххх

    1 3 Отговор
    ”Основали” да да.Намерено на готово и само изчистили.

    16:44 04.09.2026

  • 4 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Гледайте филма "Маската на Зоро" от където AI е дал информация на Венелина

    16:44 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Колумбе, е б

    1 1 Отговор
    е м ти откритието

    17:00 04.09.2026

  • 10 да ве да

    0 1 Отговор
    Това с африканските еле па и индиански!? основатели хич, ама хич не го вярвам? 😉 Някакви политкоректни "легенди" си изграждат😂
    Всички знаят, как започва тази американска история и как свършва с над 150 милиона избити индианци!

    Коментиран от #13, #14

    17:04 04.09.2026

  • 11 шпекнаz

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    много си нервна

    17:04 04.09.2026

  • 12 Так де

    0 0 Отговор
    Основан преди 245 години
    Сега са 245 години напред

    17:06 04.09.2026

  • 13 с тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да ве да":

    150 мелеона и 1

    17:07 04.09.2026

  • 14 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "да ве да":

    Колко ли милиона са избили руснаците за тая голяма империя.

    17:07 04.09.2026