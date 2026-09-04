Почина Глория Стайнъм – иконата на феминизма в САЩ

Легендарната журналистка, писателка и активистка Глория Стайнъм почина на 92-годишна възраст, оставяйки след себе си повече от половин век борба за равноправие и някои от най-запомнящите се журналистически истории на XX век.

Глория Стайнъм, една от най-разпознаваемите фигури на американското движение за правата на жените, е починала на 92 години. Тя е издъхнала на 2 септември в дома си в Ню Йорк, заобиколена от свои близки, съобщи нейната фондация, цитирана от Reuters.

Писателка, журналистка, лектор и активистка, Стайнъм се превръща в символ на т.нар. втора вълна на феминизма в САЩ през 60-те и 70-те години. Нейното влияние обаче далеч надхвърля този период – до края на живота си тя продължава да говори за равноправието, гражданските права и репродуктивната свобода.

Детство, което я научава на независимост

Глория Мари Стайнъм е родена на 25 март 1934 г. Семейството ѝ води необичаен номадски живот заради работата на баща ѝ като търговец на антики. В резултат бъдещата журналистка започва редовно училище едва на 11 години.

След развода на родителите ѝ тя остава с майка си, която страда от психично заболяване. Семейството живее в тежки финансови условия, а още като дете Глория поема отговорности, които по-късно определя като важни за начина, по който започва да гледа на положението на жените в обществото.

Завършва политически науки в Smith College през 1956 г., след което прекарва две години в Индия. Там пътува из страната, среща се с активисти и се запознава с принципите на ненасилствената гражданска съпротива и организирането на местни общности. Години по-късно Стайнъм признава, че именно Индия оказва силно влияние върху бъдещата ѝ дейност.

Под прикритие като „зайче“ на Playboy

Един от най-любопитните епизоди в журналистическата ѝ кариера се случва през 1963 г. Тогава 28-годишната Стайнъм постъпва под прикритие като сервитьорка – прочутото „Playboy Bunny“ – в Playboy Club в Ню Йорк.

Използвайки името Мари Окс, тя прекарва 11 дни в клуба и впоследствие публикува разследването „A Bunny's Tale“. Материалът разкрива условията на труд, сексуалния тормоз и отношението към жените, работещи там.

Историята предизвиква огромен интерес, но има неочакван ефект върху кариерата ѝ. Самата Стайнъм по-късно признава, че дълго време след публикацията трудно е получавала сериозни журналистически задачи, защото редакторите продължавали да я свързват с образа на „зайчето“.

От журналистиката към женското движение

В края на 60-те години Глория Стайнъм постепенно се превръща от журналист, пишещ за политиката и обществото, в една от водещите фигури на движението за равноправие.

През 1971 г. тя участва в създаването на списание „Ms.“, което се превръща в една от най-влиятелните медийни платформи на американския феминизъм. Изданието поставя във фокуса теми, които дотогава рядко получават подобно внимание в масовите медии – домашното насилие, сексуалния тормоз, репродуктивните права и дискриминацията на работното място.

Стайнъм е сред основателите и на National Women's Political Caucus и участва в създаването или подкрепата на редица други организации за правата на жените. По-късно заедно с Джейн Фонда и Робин Морган основава Women’s Media Center.

Малко известната връзка с ЦРУ

Сред по-противоречивите моменти от биографията на Стайнъм е връзката ѝ с дейности, финансирани от ЦРУ в края на 50-те и началото на 60-те години.

След завръщането си от Индия тя участва в организирането на американски младежи, които да присъстват на международни младежки фестивали и да противодействат на съветското политическо влияние. Част от тази дейност е финансирана тайно от ЦРУ. Връзката става публично известна през 1967 г. Самата Стайнъм защитава участието си и не се определя като разузнавателен агент.

Омъжва се за първи път на 66 години

Личният живот на Глория Стайнъм също често привлича обществено внимание. В продължение на десетилетия тя се противопоставя на традиционните представи за брака и ролята на жената.

В крайна сметка през 2000 г., когато е на 66 години, се омъжва за южноафриканския предприемач Дейвид Бейл – бащата на актьора Крисчън Бейл.

Стайнъм обяснява решението си с това, че не тя се е променила, а самата институция на брака и законите, регулиращи правата на жените в него. Дейвид Бейл умира няколко години по-късно.

Фразата за рибата и велосипеда всъщност не е нейна

Един от най-известните цитати, приписвани на Глория Стайнъм – че „жената се нуждае от мъж толкова, колкото рибата от велосипед“ – всъщност не е неин. Самата Стайнъм многократно отрича авторството. Фразата се свързва с австралийската активистка Ирина Дън.

За сметка на това Стайнъм действително остава известна със своето остроумие. Когато на 40-ия ѝ рожден ден журналист отбелязва, че „не изглежда на 40“, тя отвръща по същество, че точно така изглеждат 40 години – просто обществото толкова дълго е било заблуждавано за възрастта на жените, че вече не знае как изглежда тя.

Президентски медал на свободата

Освен журналистическата си дейност Стайнъм е автор на редица книги, сред които „Outrageous Acts and Everyday Rebellions“, „Revolution from Within“ и мемоарната „My Life on the Road“.

През 2013 г. президентът Барак Обама ѝ връчва Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие на Съединените щати. Тя е включена и в Националната зала на славата на жените.

Дори в напреднала възраст Глория Стайнъм продължава да пише, да изнася лекции и да подкрепя нови поколения активисти. След смъртта ѝ остава наследството на журналист, превърнал личните истории и обществените несправедливости в политически въпроси, които милиони хора вече не могат да пренебрегнат.