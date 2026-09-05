Нови трима съдии с официални номинации за членове на ВСС

В кампанията за обновяване на кадровия орган на съдебната власт се включват изявени магистрати с дългогодишен професионален стаж. Според официалното съобщение от пресцентъра на ВСС, публикувано на официалния им сайт (vss.justice.bg), номинираните лица са съдия Красимир Мазгалов от Софийския градски съд, съдия Владимир Вълков от Апелативния съд – София, както и съдия Весела Евстатиева, която заема поста заместник-председател на Окръжния съд – Пловдив.

Предложенията за новите кандидати за ВСС от квотата на съдиите идват от техни колеги от различни нива в съдебната система. Магистратите зад издигането им посочват, че и тримата притежават необходимия висок професионализъм, диалогичност и административен опит за справяне с кадровите предизвикателства пред съвета.

Във връзка с изтичащите срокове и засиления интерес към процедурата, деловодството на Висшия съдебен съвет ще работи с извънредно работно време през почивните дни на 5, 6 и 7 септември 2026 г. Графикът и пълните документи на допуснатите в избора на членове на ВСС кандидати са достъпни в реално време на Единния портал за електронно правосъдие, съобщава БНТ.

Крайният срок за внасяне на нови предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от съдийската квота изтича утре, 6 септември, а за квотата на прокурорите и следователите – в понеделник, 7 септември.