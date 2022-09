Джейсън Момоа демонстративно обръсна косата си и обясни защо (ВИДЕО)

43-годишният актьор сподели видео, на което се вижда как близък негов приятел подстригва, реже и бръсне почти до кожа прекрасната му коса и почти чуваме как сърцата по света се разбиват. В клипа Джейсън се представя на последователите си, показва пред камерата (бившите) си коси, а след това обяснява причината за решението си.



"Алоха, всички," започна той видеото в Инстаграм по типичния си топъл начин - въпреки че съдържанието стана по-сериозно, когато той започна да обяснява причината за отрязването.



Той продължи: 'Бръсна се, правя го заради пластмасата за еднократна употреба - уморен съм от тези пластмасови бутилки, трябва да спрем. Пластмасовите вилици, всички тези глупости".

Jason Momoa did not discuss shaving his head with me or any of the other brother husbands @SenatorMyBoo is doing his best to console me 😭 pic.twitter.com/mbku9MIJig