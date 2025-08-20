Новини
Джейсън Момоа е горд от актьорския дебют на сина си в „Дюн: 3“

20 Август, 2025 15:17 438 1

Синът на актьора тръгна по неговите стъпки, а ролята му в „Дюн 3“ изпълва Момоа с гордост

Джейсън Момоа е горд от актьорския дебют на сина си в „Дюн: 3“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изгряваща звезда се появява на холивудския небосклон – Накоа-Улф Момоа, по-известен като Улф, синът на световноизвестния актьор Джейсън Момоа, ще направи своя дебют на големия екран в дългоочакваната продукция „Дюн: 3“.

Младият талант, който е само на 16 години, вече впечатлява с отдадеността си към бойните изкуства – страст, която развива от ранна детска възраст.

„Той е истински боец – тренира от малък и винаги е мечтал да се изявява на сцената“, споделя гордият баща Джейсън Момоа пред Entertainment Weekly.

Въпреки че досега Улф се е изявявал само в училищни пиеси в Топанга, съдбата му поднася неочаквана възможност. Продуцентът Кейл Бойтър, забелязвайки харизмата и присъствието на Момоа-младши, веднага го избира за ролята на Лето II – едно от двете близнаци на героите, изиграни от Тимоти Шаламе и Зендая.

„Той просто трябваше да участва!“, категоричен е Бойтър, който не крие възхищението си от младия актьор.

Джейсън Момоа не крие емоциите си от успеха на сина си: „Сърцето ми прелива от гордост. Улф ме изненада и разтърси – мечтая децата ми да ме надминат, а той определено ще го направи!“, споделя развълнуваният актьор.

Семейната история на Момоа също е интересна – той има две деца от бившата си съпруга Лиса Бонет. Двойката се венча през 2017 г., а през 2024 г. пое по различни пътища. Дъщеря им Лола Йолани се ражда през 2007 г., а Накоа-Улф – през декември 2008 г.

„Дюн: 3“ е последната част от епичната трилогия на Дени Вилньов, вдъхновена от романа „Дюн Месия“ на Франк Хърбърт. Във филма ще видим отново звезди като Тимоти Шаламе, Зендая, Флорънс Пю, Джош Бролин и самия Джейсън Момоа, който се завръща в ролята на Дънкан Айдахо – герой, който феновете помнят от първата част, но този път като клонинг.

Премиерата на „Дюн: 3“ е насрочена за 18 декември 2026 г. – дата, която феновете на научната фантастика очакват с нетърпение.


    То пък и тоя филм какво толкова е прехвален не мога да разбера на два пъти да го гледам Дюн 2 и заспах пълна боза.

    15:21 20.08.2025