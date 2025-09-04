Джейсън Момоа се появи по розов костюм и с розов педикюр на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Американският актьор Джейсън Момоа предизвика същински фурор с появата си на премиерата на филма In the Hand of Dante по време на филмовия фестивал във Венеция. 46-годишната звезда се появи на червения килим в розов костюм, комбиниран с велурени чехли Birkenstock в светлорозово и лакирани в същия цвят нокти на краката.

Момоа допълни визията си с черни слънчеви очила и излъчване в характерния му непринуден стил. Обувките му са част от лимитирана колекция на Birkenstock и Concepts от 2023 г.

Това не е първият път, в който актьорът избира розово за официални събития. На наградите „Оскар“ през 2019 г. той се появи с кадифен смокинг на Fendi, допълнен от розова ластичка за коса. В интервю за InStyle през 2020 г. актьорът коментира предпочитанията си: „Розовото е просто красив цвят. Чувствам се сигурен в мъжествеността си и не ме интересува какво мислят другите.“

Звездата от „Игра на тронове“ е известен почитател на удобните Birkenstock сандали. През март тази година той носеше друг розов чифт по време на промоцията на филма Minecraft в Мексико.

През юли Джейсън Момоа предизвика реакции, след като обръсна брадата си за снимките на третата част от Дюн. „Не съм се бръснал шест години и ето ни отново тук,“ написа актьорът в Instagram, добавяйки, че изобщо не харесва новия си външен вид: „Мразя го!“

Що се отнася до личния му живот Джейсън Момоа в момента има връзка с 33-годишната актриса Адриа Архона след окончателния си развод с Лиса Боне. Двамата се появиха за пръв път заедно на червения килим през февруари на концерта „SNL 50“ в Ню Йорк.