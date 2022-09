Шер пусна озадачаващ туит за Кралицата

Певицата Шер втрещи феновете си с противоречив пост в Twitter в памет на кралица Елизабет II, която почина на 8 септември. Почитателите на певицата бяха изненадани от избора на емотикони, с които тя придружи публикацията, пише New York Post.

Изпълнителката написа топли думи за Елизабет II с препратка към личната им среща през 1988 г.

„Натъжена съм от кончината на кралица Елизабет II. Имах честта да се запозная лично с нея. Спомням си, че по време на нашата среща тя изглеждаше наистина заинтересована да говори с мен. Тя беше истинска (емотиконка на крава) и имаше страхотно чувство за хумор“, написа Шер.

Am Sad About The Passing Of Queen Elizabeth II.I Had Honor Of Meeting Her.

I Was In Long Line of Ppl

Waiting 2 Meet Her,Yet

When She Got 2 Me,She Asked Me Pertinent Questions,& Seemed Genuinely Interested In Talking 2 Me.I’m Proud She Was a🐂& Happy She Had a Great Sense Of Humor