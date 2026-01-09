Новини
С близо 20% се увеличават помощите за хората с увреждания през 2026 г.

С близо 20% се увеличават помощите за хората с увреждания през 2026 г.

9 Януари, 2026

Първото плащане на по-високия размер на помощите ще е през февруари, когато Агенцията за социално подпомагане ще преведе средствата за януари. Изплащането на всички видове помощи през 2026 г. ще е в евро

Мария Атанасова

Месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания ще се увеличи с 19,7% през 2026 г. Повишението е заради по-високия размер на линията на бедност, от която се определят помощите по Закона за хората с увреждания.

Първото плащане на по-високия размер на помощите ще е през февруари, когато Агенцията за социално подпомагане ще преведе средствата за януари. Изплащането на всички видове помощи през 2026 г. ще е в евро.

Месечната финансова подкрепа за хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, ще се увеличи на 222,66 евро.

Хората с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест ще получават по 117,19 евро.

За хората с над 90 на сто степен на увреждане помощта ще се увеличи на 97,66 евро.

Хората с от 71 до 90 на сто степен на увреждане ще вземат по 58,59 евро, а тези с между 50 и 70,99 степен на увреждане – по 27,34 евро.

По-високият размер на линията на бедност ще повиши и еднократната помощ за покриване на инцидентно възникнали здравни, образователни, битови и други жизненоважни потребности. Максималният ѝ размер ще стане 1171,89 евро.

От януари 2026 г. се повишава и основата за подпомагане, на чиято база се определя диференцираният доход, който дава право на месечна социална помощ. По този начин повече хора и семейства в затруднена ситуация ще получават подкрепа от държавата.

Изплащането на всички видове помощи в евро ще започне от 15 януари. За да получат помощите си в новата валута, хората не трябва да предприемат никакви действия. Размерът им ще бъде преизчислен автоматично. Единствено в случай че има промяна в банковата им сметка или желаят промяна в начина на изплащане, хората следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Информация за размерите в евро на всеки отделен вид помощ е публикувана на сайта на Агенцията за социално подпомагане в рубрика „Подпомагане“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    800 000 с ТЕЛК.2 100 000 пенсионери.1 000 000 чиновници.1 000 000 деца.100 000 безработни.И тези 5 000 000 са на моя гръб

    Коментиран от #4

    12:57 09.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Какви помощи бе! Пълна подигравка!

    13:06 09.01.2026

  • 3 Шишарката

    2 0 Отговор
    Истинските нуждаещи тънат в мизерия и едвам оцеляват, докато стотици хиляди братя гласоподаватели взимат тавана на инвалидната пенсия без да я заслужават. Пожелавам участа на истинските инвалиди на ТЕЛК комисиите и техните директори.

    13:07 09.01.2026

  • 4 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    БОЖКЕЕ
    МИ ЧИ И ТИ СИ ЗА ТЕЛК С
    ТАЗ ДИСКО ПАТИЯ....😬

    13:13 09.01.2026

  • 5 пълно е

    3 0 Отговор
    със сакати от маалата и фесове.Практически не внасят 1 цент в хазната,а във същото време паразитират на наш гръб доживот.

    13:16 09.01.2026

  • 6 Гласоподавател

    2 0 Отговор
    При телково решение с 71 процента тези близо 20 процента увеличение правят 19 лв. Да са живи и здрави.

    Коментиран от #7

    13:19 09.01.2026

  • 7 Софийски селянин,

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гласоподавател":

    И толкова не им се полагат на българи цигани и други..
    Аз получавам пенсия за ОСВ защото съм бачкал работил,с честен труд!

    13:26 09.01.2026

